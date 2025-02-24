За минулу добу Сили оборони ліквідували 1050 загарбників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 24 лютого 2025 року
- Особового складу – 868230 (+1050),
- танків – 10177 (+9),
- бойових броньованих машин – 21157 (+6),
- артилерійських систем – 23626 (+44),
- РСЗВ – 1299 (+3),
- засобів ППО – 1081 (+0),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 26645 (+217),
- крилатих ракет – 3064 (+0),
- кораблів / катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 38444 (+110),
- спеціальної техніки – 3757 (+0).
Втрати ворога на 24 лютого 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ