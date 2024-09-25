1250 оккупантов, 74 артсистемы и 15 танков: потери врага на 25 сентября
25 сентября 2024, 07:48Читати новину українською
Источник:Генштаб
Россия продолжает войну против Украины, и неустанно теряет свой личный состав и технику. В течение последних суток оккупанты потеряли на фронте 1250 единиц личного состава.
Также российская армия потеряла 74 артсистемы и 15 танков. Об этом утром 25 сентября сообщил Генштаб ВСУ.
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Потери России по состоянию на 25 сентября
Общие боевые потери врага с 24 февраля 2022 года по 25 сентября 2024 года ориентировочно составили:
- личного состава – около 646 400 (+1250) человек,
- танков – 8 815 (+15) ед,
- боевых бронированных машин – 17 304 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 18 549 (+74) ед,
- РСЗО – 1 199 (+1) ед,
- средств ПВО – 952 (+0) ед 952 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед 328 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 15 879 (+115) ед,
- крылатых ракет – 2 595 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 25 248 (+73) ед,
- специальной техники – 3 168 (+13) ед.