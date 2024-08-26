Более 1100 военных, ПВО, РСЗО и сотни другой техники: потери врага на 26 августа
26 августа 2024, 07:36Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Россия не прекращает попыток захватить Украину, однако ВСУ противостоят и останавливают врага. Только за последние сутки оккупанты потеряли на фронте 1 140 единиц личного состава.
С 24 февраля 2022 года потери врага достигли 608 820 солдат. Однако они могут быть больше, ведь посчитать их в условиях войны трудно.
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Что известно о потерях врага в технике
- танков – 8551 (+4),
- боевых бронированных машин – 16648 (+17),
- артиллерийских систем – 17443 (+47),
- РСЗВ – 1172 (+1),
- средства ПВО – 937 (+1),
- самолетов – 367 (+0),
- вертолетов – 328 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14134 (+39),
- крылатые ракеты – 2444 (+0),
- корабли /катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 23555 (+80),
- специальная техника – 2941 (+13).