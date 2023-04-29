Потери российской армии достигли 190 тысяч оккупантов, а количество техники безумно

Силы обороны продолжают уничтожать российских оккупантов, ворвавшихся на территории нашего государства. За сутки противник потерял не менее 580 человек.

Всего за время полномасштабного вторжения потери российской армии в Украину достигли 190 040 человек. Цифры неокончательны из-за высокой интенсивности боев. Безумными темпами враг избавляется также от техники.

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Потери России в полномасштабной войне против Украины

По состоянию на 29 апреля 2023 г. с 24 февраля 2022 г. Силы обороны уже уничтожили:

танков – 3697 (+3) единицы,

боевых бронированных машин – 7184 (+3) единицы,

артиллерийских систем – 2908 (+3) единицы,

РСЗО – 543 (+0) единиц,

средства ПВО – 294 (+0) единиц,

самолетов – 308 (+0) единиц,

вертолетов – 294 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2471 (+4) единиц,

крылатые ракеты – 932 (+21) единица,

корабли /катера – 18 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 5836 (+17) единиц,

специальная техника – 355 (+2) единицы.



Потери русской армии в войне с Украиной / Инфографика Генштаба

Самоликвидация захватчиков