Почти 1000 оккупантов, десятки техники: потери врага на 28 июня
28 июня 2023, 07:57Читати новину українською
Россия продолжает войну в Украине. Именно поэтому ВСУ ежедневно ликвидируют сотни вражеских бойцов, уничтожают десятки единиц техники. Только за последние сутки враги потеряли в Украине 930 единиц личного состава.
С 24 февраля 2022 года на территории нашего государства погибли 227 100 врагов. Кроме того, в Генштабе объясняли, что потери могут быть больше, ведь подсчитать количество погибших в зоне боевых действий – трудно.
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Какие потери врага в технике
- танков – 4 036 (+0);
- боевых бронированных машин – 7 847 (+13);
- артиллерийских систем – 4 089 (+6);
- РСЗО – 627 (+1);
- средства ПВО – 387 (+1);
- самолетов – 314 (+0);
- вертолетов – 308 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3499 (+7);
- крылатых ракет – 1 261 (+0);
- кораблей/катеров – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 774 (+2);
- специальной техники – 563 (+0).
Потери врага по состоянию на 28 июня 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Последние новости о потерях оккупантов: коротко
- Сергей Шойгу приказал уничтожать тех российских захватчиков, которые поддержали мятеж Пригожина. Так, в течение 25–26 июня началась ликвидация оккупантов на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей.
- Спикер Восточного управления войск Вооруженных сил Сергей Череватый рассказал, что ВСУ на Бахмутском направлении только за пол суток уничтожили 111 оккупантов, 187 ранили, еще 9 врагов – попали в плен.
- Кроме того, на россиян повлияет то, как вагнеровцы минуснули их авиацию. В частности, наемники Пригожина сбили уникальный самолет ИЛ-22 Воздушно-космических сил России, который Кремль уже не построит. Подробнее об этом читайте по ссылке.