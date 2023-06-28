Почти 1000 оккупантов, десятки техники: потери врага на 28 июня

Россия продолжает войну в Украине. Именно поэтому ВСУ ежедневно ликвидируют сотни вражеских бойцов, уничтожают десятки единиц техники. Только за последние сутки враги потеряли в Украине 930 единиц личного состава.

С 24 февраля 2022 года на территории нашего государства погибли 227 100 врагов. Кроме того, в Генштабе объясняли, что потери могут быть больше, ведь подсчитать количество погибших в зоне боевых действий – трудно.

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Какие потери врага в технике

танков – 4 036 (+0);

боевых бронированных машин – 7 847 (+13);

артиллерийских систем – 4 089 (+6);

РСЗО – 627 (+1);

средства ПВО – 387 (+1);

самолетов – 314 (+0);

вертолетов – 308 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3499 (+7);

крылатых ракет – 1 261 (+0);

кораблей/катеров – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 6 774 (+2);

специальной техники – 563 (+0).



Потери врага по состоянию на 28 июня 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

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