Силы обороны уже ликвидировали более 230 тысяч оккупантов. Кроме того, уничтожили более 30 тысяч единиц вражеской техники.

Только за минувшие сутки потери врага пополнили еще 600 захватчиков. Общее количество ликвидированных достигло 230 260 человек.

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Потери России в войне против Украины

ВСУ ликвидировали:

российских танков – 4 057;

боевых бронированных машин – 7899;

артиллерийских систем – 4 220;

РСЗО – 641;

средств ПВО – 391;

самолетов – 315;

вертолетов – 309;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 573;

крылатых ракет – 1 264;

кораблей и катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 6 834;

специальной техники – 590.

Только за минувшие сутки российская армия потеряла 5 танков, 11 боевых бронированных машин, 32 артиллерийские системы, 4 РСЗО, средство ПВО, вертолет, 16 беспилотников, 3 крылатые ракеты, 18 единиц автомобильной техники и 7 единиц специальной техники.

ВСУ бьют рекорды

Июнь оказался очень печальным для российских военных. Все потому, что потери их армии достигли рекордных показателей за этот месяц. Украинские защитники так хорошо поработали, что оккупанты лишились 56 средств ПВО и 688 единиц артиллерии.

Кроме того, на концерт любимого исполнителя оккупантов Кобзона отправились по меньшей мере 20 500 российских бойцов.