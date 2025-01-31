31 января 2025, 07:28
Более 1600 солдат уничтожено, куча техники подбита: потери врага на 31 января
Украинские оборонные преданно противостоят агрессору по всему фронту, параллельно нанося ему непоправимые потери. В частности, за минувшие сутки было ликвидировано 1670 вражеских солдат.
Общие же потери российской армии с начала полномасштабного вторжения составляют 837 000 военных, сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
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Какие потери у России по состоянию на 31 января 2025 года
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 837 610 (+1670) человек,
- танков – 9 893 (+3),
- боевых бронированных машин – 20 631 (+17),
- артиллерийских систем – 22 445 (+33),
- РСЗО – 1 265 (+1),
- средств ПВО – 1 050 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 23 573 (+63),
- крылатых ракет – 3 054 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 35 552 (+101),
- специальной техники – 3 726 (+1).
Потери россиян по состоянию на 31 января 2025 года / Фото Генштаб
К слову, в этот день NYT сообщила, что корейских военных вывели из Курской области из-за значительных потерь. Их не фиксируют на фронте уже в течение двух недель.