Более 1600 солдат уничтожено, куча техники подбита: потери врага на 31 января

Украинские оборонные преданно противостоят агрессору по всему фронту, параллельно нанося ему непоправимые потери. В частности, за минувшие сутки было ликвидировано 1670 вражеских солдат.

Общие же потери российской армии с начала полномасштабного вторжения составляют 837 000 военных, сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какие потери у России по состоянию на 31 января 2025 года

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

личного состава – около 837 610 (+1670) человек,

танков – 9 893 (+3),

боевых бронированных машин – 20 631 (+17),

артиллерийских систем – 22 445 (+33),

РСЗО – 1 265 (+1),

средств ПВО – 1 050 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 23 573 (+63),

крылатых ракет – 3 054 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 35 552 (+101),

специальной техники – 3 726 (+1).

Потери россиян по состоянию на 31 января 2025 года / Фото Генштаб

К слову, в этот день NYT сообщила, что корейских военных вывели из Курской области из-за значительных потерь. Их не фиксируют на фронте уже в течение двух недель.