Загальні ж втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення складають 837 000 військових, повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

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Які втрати у Росії станом на 31 січня 2025 року

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 837 610 (+1670) осіб,

танків – 9 893 (+3),

бойових броньованих машин – 20 631 (+17),

артилерійських систем – 22 445 (+33),

РСЗВ – 1 265 (+1),

засобів ППО – 1 050 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23 573 (+63),

крилатих ракет – 3 054 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 35 552 (+101),

спеціальної техніки – 3 726 (+1).

Втрати росіян станом на 31 січня 2025 року / Фото Генштаб

До слова, цього дня NYT повідомила, що корейських військових вивели з Курської області через значні втрати. Їх не фіксують на фронті вже протягом двох тижнів.