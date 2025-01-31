Загальні ж втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення складають 837 000 військових, повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.
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Які втрати у Росії станом на 31 січня 2025 року
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 837 610 (+1670) осіб,
- танків – 9 893 (+3),
- бойових броньованих машин – 20 631 (+17),
- артилерійських систем – 22 445 (+33),
- РСЗВ – 1 265 (+1),
- засобів ППО – 1 050 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23 573 (+63),
- крилатих ракет – 3 054 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35 552 (+101),
- спеціальної техніки – 3 726 (+1).
Втрати росіян станом на 31 січня 2025 року / Фото Генштаб
До слова, цього дня NYT повідомила, що корейських військових вивели з Курської області через значні втрати. Їх не фіксують на фронті вже протягом двох тижнів.