Более 1 200 оккупантов и 200 единиц техники: огромные потери врага на 4 июня
4 июня 2024, 07:25Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако только несет огромные потери. За последние сутки враги потеряли в Украине 1 290 единиц личного состава.
С 24 февраля 2022 года оккупанты оставили на украинской земле 512 420 единиц личного состава.
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Что известно о потерях врага в технике
- личного состава – 512 420 (+1290);
- танков – 7794 (+15);
- боевых бронированных машин – 15 020 (+18);
- артиллерийских систем – 13345 (+65);
- РСЗВ – 1092 (+2);
- средства ПВО – 827 (+3);
- самолетов – 357 (+0);
- вертолетов – 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10766 (+27);
- крылатые ракеты – 2268 (+0);
- корабли /катера – 27 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 18 228 (+69);
- специальная техника – 2 211 (+12).
Потери врага по состоянию на 4 июня 2024 года
Последние новости о потерях врага
- Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал журналистам, что 2 июня ВСУ под Волчанском взяли в плен десятки оккупантов. Более того, наши военные контролируют 70% населенного пункта.
- Командующий британской армии адмирал Тони Радакин заявил, что Россия до конца июня потеряет 500 тысяч человек – убитыми и ранеными. По его словам, нужно в дальнейшем поддерживать Украину. Радакин сказал, что имеет большую уверенность в победе Киева.
- Госпогранслужба объяснила, что враги потеряли на Сумщине комплексы дальнего визуального наблюдения Муром-П. Ведь наши военные уничтожили сразу две единицы техники россиян.