Более 1 200 оккупантов и 200 единиц техники: огромные потери врага на 4 июня

4 июня 2024, 07:25
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Источник:

Генштаб ВСУ

Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако только несет огромные потери. За последние сутки враги потеряли в Украине 1 290 единиц личного состава.

С 24 февраля 2022 года оккупанты оставили на украинской земле 512 420 единиц личного состава.

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Что известно о потерях врага в технике

  • личного состава – 512 420 (+1290);
  • танков – 7794 (+15);
  • боевых бронированных машин – 15 020 (+18);
  • артиллерийских систем – 13345 (+65);
  • РСЗВ – 1092 (+2);
  • средства ПВО – 827 (+3);
  • самолетов – 357 (+0);
  • вертолетов – 326 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10766 (+27);
  • крылатые ракеты – 2268 (+0);
  • корабли /катера – 27 (+0);
  • подводные лодки – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 18 228 (+69);
  • специальная техника – 2 211 (+12).


Потери врага по состоянию на 4 июня 2024 года

Последние новости о потерях врага

  • Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал журналистам, что 2 июня ВСУ под Волчанском взяли в плен десятки оккупантов. Более того, наши военные контролируют 70% населенного пункта.
  • Командующий британской армии адмирал Тони Радакин заявил, что Россия до конца июня потеряет 500 тысяч человек – убитыми и ранеными. По его словам, нужно в дальнейшем поддерживать Украину. Радакин сказал, что имеет большую уверенность в победе Киева.
  • Госпогранслужба объяснила, что враги потеряли на Сумщине комплексы дальнего визуального наблюдения Муром-П. Ведь наши военные уничтожили сразу две единицы техники россиян.
Автор: Діана Квасневська