1280 оккупантов, БМП, танки и артсистемы: потери врага 5 июня
5 июня 2024, 07:22Читати новину українською
Источник:Генштаб
Поскольку Россия не отказалась от захватнических целей на территории Украины, Силы обороны продолжают наносить врагу значительные потери на поле боя. Только за прошедшие сутки защитники ликвидировали 1280 врагов.
Противник бешеными темпами теряет и технику. В Генштабе ВСУ по состоянию на утро 5 июня обновили статистику потерь российской армии.
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С начала полномасштабного вторжения потери российской армии достигли более 513 тысяч воинов.
Потери России по состоянию на 5 июня
- личного состава – около 513700 (+1280) человек,
- танков – 7806 (+12) единиц,
- боевых бронированных машин – 15036 (+16),
- артиллерийских систем – 13385 (+40),
- РСЗВ – 1092 (+0),
- средства ПВО – 830 (+3),
- самолетов – 357 (+0),
- вертолетов – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10805 (+39),
- крылатые ракеты – 2270 (+2),
- корабли /катера – 27 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 18297 (+69),
- специальная техника – 2223 (+12).
Потери россиян по состоянию на сегодня / Инфографика Генштаба
Ситуация на фронте: актуально
- В Генштабе сообщают, что ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой.
- Вчера захватчики интенсивно атаковали украинских военных на Покровском направлении. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районе Очеретино.
- На Харьковском направлении войска агрессора пытались штурмовать позиции украинских подразделений в районе Волчанска.