Более 1000 ликвидированных россиян и много уничтоженной техники: потери врага на 6 августа
За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины нанесли России значительные потери среди личного состава. Также уничтожили сотни единиц вражеской техники и вооружения.
По состоянию на утро 6 августа потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 1 059 270 оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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Потери врага на 6 августа 2025 года
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:
- личного состава – около 1 059 270 (+1010);
- танков – 11 072 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 091;
- артиллерийских систем – 31 133 (+52);
- РСЗО – 1 455 (+3);
- средств ПВО – 1 203 (+0);
- самолетов – 421 (+0);
- вертолетов – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 49 767 (+147);
- крылатых ракет – 3 555 (+2);
- кораблей и катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 57 375 (+138);
- специальной техники – 3 936 (+1).
Потери россиян на 6 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
К слову, ранее Александр Сырский сообщил, что потери россиян с начала 2025 года составили 267 460 военных. Главнокомандующий поблагодарил защитников и защитниц за их мужество, стойкость и приближение победы Украины.