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24 Канал Новости Украины Более 1000 ликвидированных россиян и много уничтоженной техники: потери врага на 6 августа
6 августа, 07:29
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Более 1000 ликвидированных россиян и много уничтоженной техники: потери врага на 6 августа

Маргарита Волошина

За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины нанесли России значительные потери среди личного состава. Также уничтожили сотни единиц вражеской техники и вооружения.

По состоянию на утро 6 августа потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 1 059 270 оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Потери врага на 6 августа 2025 года

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 059 270 (+1010);
  • танков – 11 072 (+2);
  • боевых бронированных машин – 23 091;
  • артиллерийских систем – 31 133 (+52);
  • РСЗО – 1 455 (+3);
  • средств ПВО – 1 203 (+0);
  • самолетов – 421 (+0);
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 49 767 (+147);
  • крылатых ракет – 3 555 (+2);
  • кораблей и катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 57 375 (+138);
  • специальной техники – 3 936 (+1).


Потери россиян на 6 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, ранее Александр Сырский сообщил, что потери россиян с начала 2025 года составили 267 460 военных. Главнокомандующий поблагодарил защитников и защитниц за их мужество, стойкость и приближение победы Украины.