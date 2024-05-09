ВСУ ликвидировали 1300 оккупантов, танки, артсистемы и ББМ: потери врага 9 мая

9 мая 2024, 07:37
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Российские войска не отказались от захватнических планов в Украине, а потому продолжают нести колоссальные потери. Силы обороны эффективно уничтожают личный состав и технику врага.

Только в течение этих суток противник потерял 1300 оккупантов. Каковы потери российской армии по состоянию на сегодня, 9 мая, в сакральную для россиян дату, рассказал Генштаб ВСУ в утренней сводке.

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С начала полномасштабного вторжения в Украину враг потерял уже 478 730 воинов.

Потери России по состоянию на сегодня

  • личного состава – около 478730 (+1300) человек
  • танков – 7429 (+11)
  • боевых бронированных машин – 14281 (+35)
  • артиллерийских систем – 12340 (+23)
  • РСЗВ – 1058 (+1)
  • средства ПВО - 793 (+1)
  • самолетов – 349 (+0)
  • вертолетов – 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9775 (+47)
  • крылатые ракеты – 2192 (+41)
  • корабли /катера – 26 (+0)
  • подводные лодки – 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 16618 (+69)
  • специальная техника – 2027 (+8)

Потери врага по состоянию на 9 мая 2024 года / Инфографика Генштаба

Главное о ситуации на фронте

  • По данным Гентаба, за прошедшие сутки произошло 146 боевых столкновений.
  • Враг нанес 60 ракетных и 90 авиационных ударов, совершил 107 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах.
  • Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийских средствах, 10 районах сосредоточения личного состава и 1 другом важном объекта противника.
Автор: Анастасія Лукашевська