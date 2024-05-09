ВСУ ликвидировали 1300 оккупантов, танки, артсистемы и ББМ: потери врага 9 мая
9 мая 2024, 07:37Читати новину українською
Российские войска не отказались от захватнических планов в Украине, а потому продолжают нести колоссальные потери. Силы обороны эффективно уничтожают личный состав и технику врага.
Только в течение этих суток противник потерял 1300 оккупантов. Каковы потери российской армии по состоянию на сегодня, 9 мая, в сакральную для россиян дату, рассказал Генштаб ВСУ в утренней сводке.
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С начала полномасштабного вторжения в Украину враг потерял уже 478 730 воинов.
Потери России по состоянию на сегодня
- личного состава – около 478730 (+1300) человек
- танков – 7429 (+11)
- боевых бронированных машин – 14281 (+35)
- артиллерийских систем – 12340 (+23)
- РСЗВ – 1058 (+1)
- средства ПВО - 793 (+1)
- самолетов – 349 (+0)
- вертолетов – 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9775 (+47)
- крылатые ракеты – 2192 (+41)
- корабли /катера – 26 (+0)
- подводные лодки – 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 16618 (+69)
- специальная техника – 2027 (+8)
Главное о ситуации на фронте
- По данным Гентаба, за прошедшие сутки произошло 146 боевых столкновений.
- Враг нанес 60 ракетных и 90 авиационных ударов, совершил 107 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах.
- Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийских средствах, 10 районах сосредоточения личного состава и 1 другом важном объекта противника.