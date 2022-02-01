Цифры впечатляют: Россия потеряла 4 тысячи танков в войне с Украиной

Российская армия потеряла более 4000 танков в войне против Украины. Все потери задокументированы на фото или видео, поэтому реальная цифра, вероятно, еще выше.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на исследование аналитиков из группы Oryx. Такие потери удалось задокументировать команде с февраля 2022 года.

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Танки России горят тысячами

В отчет Oryx входят уничтоженные, брошенные и захваченные танки российской армии. В случаях, когда технику сначала захватывали, а потом она была уничтожена, ее учитывают только один раз, как потерю страны-оператора, то есть России.

Башня от российского танка Т-72Б3, уничтоженного в августе 2014 года на Донбассе.

Если происхождение танка невозможно установить точно, его не добавляют в список.

В то же время в ВСУ заявляют о еще больших масштабах: по состоянию на 29 мая россияне потеряли более 10 800 танков и более 22 600 других бронированных машин.

Российский танк Т-72Б3, уничтоженный возле Урожайного 28 сентября 2023 года в Украине. Фото: Danspiun

В общем, по подсчетам Oryx, Вооруженные Силы Украины уничтожили более 22 тысяч единиц российской техники: танки, БМП, артиллерию, авиацию и тому подобное.

Российский танк Т-90М "Прорыв", уничтоженный на Харьковщине в мае 2022 года. Кадр из видео ТРО.

До полномасштабного вторжения, в период с 2014 до 2021 года, российские войска уже потеряли не менее 50 танков, в частности современные в то время Т-72Б3, которые впервые применяли на Донбассе.

Последний задокументированный случай – захват танка Т-72Б3 морскими пехотинцами Украины на Кураховском направлении в ноябре 2024 года.