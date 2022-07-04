ВСУ взорвали вражеские склады с боекомплектами на Изюмском направлении

В Изюмском направлении украинские военные взорвали склады с боекомплектами русской артиллерии. На видео видно, как долго и мощно детонируют вражеские боеприпасы.

Уничтожение этих боекомплектов – важное достижение. Поскольку оккупанты преобладают в артиллерии и выжигают этим оружием все на своем пути.

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К слову, под Изюмом враг перегруппирует войска для возобновления наступления. Так, россияне переместили батальонную тактическую группу из района города Изюм в направлении населенного пункта Снежковка и развернули дополнительные подразделения ствольной артиллерии.

В настоящее время в Изюме хранится много вражеской техники, которую оккупанты могут использовать для наступления. Но, к счастью, теперь на один вражеский состав меньше.

Как пылает вражеский состав с боекомплектами: смотрите видео

Последнюю неделю артиллеристы очень часто палят по вражеским базам.

Заметим, что в ночь на 4 июля ВСУ ударили по складу оккупантов в Снежном. На видео видно, что детонация очень мощная, пламя достигает нескольких метров в высоту, еще выше – столбы черного дыма. Накануне была уничтожена и вражеская база во временно оккупированном Мелитополе.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что на протяжении последней недели особенно хорошо работают украинские артиллеристы, нанося врагу безумные потери. Впечатлены как командные пункты, так и склады БК и запасы горючего. Накануне СБУ сообщила, что ежедневно украинские военные уничтожают российскую технику на десятки миллионов долларов.

Общие потери врага в технике

В целом по состоянию на 4 июня с начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты потеряли по меньшей мере:

танков – 1589,

боевых бронированных машин – 3754,

артиллерийских систем – 804,

РСЗО – 246,

средства ПВО – 105,

самолетов – 217,

вертолетов – 187,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 658,

крылатых ракет – 144,

кораблей / катеров – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 2629,

специальной техники – 65.

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