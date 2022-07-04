Знищення цих боєкомплектів – важливе досягнення. Оскільки окупанти переважають в артилерії та випалюють цією зброєю все на своєму шляху.

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До слова, під Ізюмом ворог перегруповує війська для відновлення наступу. Так, росіяни перемістили батальйонну тактичну групу з району міста Ізюм у напрямку населеного пункту Сніжківка й розгорнули додаткові підрозділи ствольної артилерії.

Наразі в Ізюмі зберігається багато ворожої техніки, яку окупанти можуть використати для наступу. Але, на щастя, тепер на один ворожий склад менше.

Як палає ворожий склад з боєкомплектами: дивіться відео

Останній тиждень артилеристи дуже часто гатять по ворожих базах

Зауважимо, що у ніч проти 4 липня ЗСУ вдарили по складу окупантів у Сніжному. На відео видно, що детонація – дуже потужна, полум'я сягає кількох метрів у висоту, ще вище – стовпи чорного диму. Напередодні було знищено і ворожу базу в тимчасово окупованому Мелітополі.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що впродовж останнього тижня особливо добре працюють українські артилеристи, завдаючи ворогу шалених втрат. Вражені як командні пункти, так і склади БК та запаси пального. Напередодні СБУ повідомила, що щодня українські військові знищують російської техніки на десятки мільйонів доларів.

Загальні втрати ворога в техніці

Загалом станом на 4 червня від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти втратили щонайменше:

танків – 1589,

бойових броньованих машин – 3754,

артилерійських систем – 804,

РСЗВ – 246,

засоби ППО – 105,

літаків – 217,

гелікоптерів – 187,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 658,

крилатих ракет – 144,

кораблів / катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2629,

спеціальної техніки – 65.

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