Минус скопления вражеской техники, станция РЭБ и 2 склада боеприпасов: потери врага на Юге
Источник:ОК "Юг"
Оккупанты на Юге несут потери. Только за 11 сентября украинская авиация нанесла 3 удара по позициям российских захватчиков.
Более того, наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 270 огневых задач. Ситуация на Юге остается сложной, но контролируемой.
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Уничтожили вражеские склады и технику
Ударили по району сосредоточение вражеского вооружения и техники. В результате "минуснули" станцию радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов.
Потери врага за день:
- 40 оккупантов,
- 4 танка и еще 4 единицы бронированной техники,
- 3 самоходных гаубицы "Мста-С",
- склад боеприпасов в Каховке.
Как действует враг
Оккупанты ведут воздушную разведку, продолжают обстреливать позиции наших подразделений, пытаются восстановить утраченное положение, маневрируя войсками и имитируя прибытие резервов.
Поскольку успехов на суше россияне не имели, в течение дня совершили 19 авиационных ударов вдоль линии столкновения.
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