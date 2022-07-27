У врага снова "печальные" новости: ВСУ ликвидировали склад боеприпасов, 2 гаубицы и живую силу

Ситуация на Юге напряженная, и ситуация меняется быстро. Враг продолжает массированные обстрелы по границам обороны, но наши воины наносят оккупантам значительные потери.

Только за минувшие сутки, 26 июля, ракетно-артиллерийские подразделения Юга выполнили более 150 огневых задач.

По теме Потерялись на местности: в ОК "Юг" рассказали детали самоликвидации Ка-52 россиян

оккупанты потеряли много техники и склад боеприпасов

ВСУ удалось закрепить огневой контроль над транспортными артериями на оккупированных территориях.

Кроме этого, оккупанты потеряли:

по меньшей мере 51 живой силы,

2 гаубицы "Мста-Б",

4 единицы бронированной и автомобильной техники,

склад боеприпасов в Солдатском.

Общие потери врага

Заметим, что ВСУ ликвидировали более 40 тысяч россиян. В целом от 24 февраля общие потери россии в войне против Украины составили:

личного состава – 40 070 (+200) человек ликвидировано;

танков – 1738 (+1) единиц;

боевых бронированных машин – 3971 (+12) единиц;

артиллерийских систем – 883 (+3) единиц;

РСЗО – 258 единиц;

средства ПВО – 117 единиц;

самолетов – 222 единиц;

вертолетов – 190 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 726 (+4),

крылатые ракеты – 174,

корабли/катера – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2847 (+12) единиц;

специальная техника – 75.

Места на российских кладбищах заполнены. Жители россии уже жалуются, что обычных граждан негде хоронить, а на старых могилах их родных хоронят погибших в "спецоперации".

На тему – реакция ОП на обстрел Антоновского моста: смотрите видео