У врага снова "печальные" новости: ВСУ ликвидировали склад боеприпасов, 2 гаубицы и живую силу

27 июля 2022 , 17:31
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Оперативное командование "Юг"

Ситуация на Юге напряженная, и ситуация меняется быстро. Враг продолжает массированные обстрелы по границам обороны, но наши воины наносят оккупантам значительные потери.

Только за минувшие сутки, 26 июля, ракетно-артиллерийские подразделения Юга выполнили более 150 огневых задач.

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оккупанты потеряли много техники и склад боеприпасов

ВСУ удалось закрепить огневой контроль над транспортными артериями на оккупированных территориях.

Кроме этого, оккупанты потеряли:

  • по меньшей мере 51 живой силы,
  • 2 гаубицы "Мста-Б",
  • 4 единицы бронированной и автомобильной техники,
  • склад боеприпасов в Солдатском.

Общие потери врага

Заметим, что ВСУ ликвидировали более 40 тысяч россиян. В целом от 24 февраля общие потери россии в войне против Украины составили:

  • личного состава – 40 070 (+200) человек ликвидировано;
  • танков – 1738 (+1) единиц;
  • боевых бронированных машин – 3971 (+12) единиц;
  • артиллерийских систем – 883 (+3) единиц;
  • РСЗО – 258 единиц;
  • средства ПВО – 117 единиц;
  • самолетов – 222 единиц;
  • вертолетов – 190 (+1) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 726 (+4),
  • крылатые ракеты – 174,
  • корабли/катера – 15 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2847 (+12) единиц;
  • специальная техника – 75.

Места на российских кладбищах заполнены. Жители россии уже жалуются, что обычных граждан негде хоронить, а на старых могилах их родных хоронят погибших в "спецоперации".

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Автор: Анастасія Кушпіт