Сотни врагов, десятки танков, машин и другой техники: огромные потери врага на 31 августа
Российские захватчики, к сожалению, все еще находятся на украинской земле, где ежедневно теряют личный состав и технику. Только за последние сутки в Украине пакетизировались 610 оккупантов.
С начала полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины, уже говорится о 263 020 погибших оккупантах. Также враги теряют сотни единиц техники.
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Какие потери врага в технике
- танков – 4436 (+13);
- боевых бронированных машин – 8604 (+8);
- артиллерийских систем – 5507 (+31);
- РСЗО – 734 (+1);
- средств ПВО – 500 (+0);
- самолетов – 315 (+0);
- вертолетов – 316 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4417 (+22);
- крылатых ракет – 1445 (+26);
- кораблей/катеров – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 7976 (+23);
- специальной техники – 830 (+5).
Потери врага по состоянию на 31 августа 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Российская авиация боится залетать на нашу территорию
Руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш рассказал, что российские самолеты боятся подлетать близко к украинским военным. Ведь их пугает глубоко эшелонированная система противовоздушной обороны ВСУ.
То есть, не подлетая близко к фронту, чтобы не попадать в зону поражения ПВО, которая постоянно может быть на новом направлении. Это каждый раз для них большой сюрприз, поэтому они боятся,
– рассказал Илья Евлаш.
По его словам, российский вертолет Ка-52 – надоедливый, сложный и непростой вертолет, который, несмотря ни на что, возможно уничтожить.
Кстати, 7 августа 2023 года воины 47-й бригады уничтожили российский вертолет Ка-52 с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса.
Утром 17 августа украинские военные приземлили еще один российский Ка-52 на Бахмутском направлении. Это удалось сделать с помощью зенитно-ракетных войск нашего государства.
Кстати, один Ка-52 стоит более 484 миллионов рублей. Он является российским разведывательно-ударным вертолетом нового поколения, который может:
- поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя;
- нести как противотанковые ракеты, так и оружие типа "воздух – воздух" или "воздух – земля".