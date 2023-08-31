Сотни врагов, десятки танков, машин и другой техники: огромные потери врага на 31 августа

Российские захватчики, к сожалению, все еще находятся на украинской земле, где ежедневно теряют личный состав и технику. Только за последние сутки в Украине пакетизировались 610 оккупантов.

С начала полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины, уже говорится о 263 020 погибших оккупантах. Также враги теряют сотни единиц техники.

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Какие потери врага в технике

танков – 4436 (+13);

боевых бронированных машин – 8604 (+8);

артиллерийских систем – 5507 (+31);

РСЗО – 734 (+1);

средств ПВО – 500 (+0);

самолетов – 315 (+0);

вертолетов – 316 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4417 (+22);

крылатых ракет – 1445 (+26);

кораблей/катеров – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 7976 (+23);

специальной техники – 830 (+5).



Потери врага по состоянию на 31 августа 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Российская авиация боится залетать на нашу территорию

Руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш рассказал, что российские самолеты боятся подлетать близко к украинским военным. Ведь их пугает глубоко эшелонированная система противовоздушной обороны ВСУ.

То есть, не подлетая близко к фронту, чтобы не попадать в зону поражения ПВО, которая постоянно может быть на новом направлении. Это каждый раз для них большой сюрприз, поэтому они боятся,

– рассказал Илья Евлаш.

По его словам, российский вертолет Ка-52 – надоедливый, сложный и непростой вертолет, который, несмотря ни на что, возможно уничтожить.

Кстати, 7 августа 2023 года воины 47-й бригады уничтожили российский вертолет Ка-52 с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса.

Утром 17 августа украинские военные приземлили еще один российский Ка-52 на Бахмутском направлении. Это удалось сделать с помощью зенитно-ракетных войск нашего государства.

Кстати, один Ка-52 стоит более 484 миллионов рублей. Он является российским разведывательно-ударным вертолетом нового поколения, который может: