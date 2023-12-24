Потери в российской армии на войне против Украины: образовалась огромная пропасть между регионами

Журналисты выяснили, что Россия перед отправкой на фронт в Украину готовит бойцов всего несколько дней. Даже в Афганистане солдат готовили от 4 месяцев до полугода.

Журналисты выяснили и количество людей из разных регионов, мобилизуемых Кремлем. Более того, среднестатистический погибший в 2023 году – это 34-летний зек, ушедший на фронт из колонии.

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Что выяснили журналисты о потерях врага

К концу декабря (2023 года – 24 Канал) нам удалось установить имена более 40 тысяч российских военных, погибших за все время вторжения в Украину. Из них 15 520 – погибли в прошлом году, а по меньшей мере 24 100 – в 2023 году. Реальный уровень потерь российской армии намного выше, но эти данные помогают сделать некоторые выводы о состоянии российской армии во время войны,

– объяснило издание.

Журналисты заверили, что буквально в 2022 году типичному погибшему российскому военному, чью смерть удалось подтвердить изданию, был 21 год и он был солдатом-контрактником. Чаще десантником, мотострелком или морпехом. В этом году это 34-летние зеки, которых завербовало минобороны.

Что касается потерь России в регионах, то на 21 декабря максимальное количество погибших военных из региона назвали власть и СМИ Краснодарского края – 1495. Но если перечислить данные с учетом плотности мужского населения в каждом регионе, то список выйдет другим.

Для жителей Тувы и Бурятии вероятность быть убитым на войне в Украине в этом году была в 30-40 раз выше, чем для москвичей,

– заявило издание.

По их данным, по числу погибших оккупантов лидируют:

Краснодарский край,

Свердловская область,

Башкортостан,

Челябинская область.



Потери врага, которые установили журналисты / Скриншот по изданию

Анализируя публичную информацию и данные по кладбищам журналисты:

к концу декабря установили имена 40 тысяч погибших;

проанализировав данные 70 кладбищ, СМИ выяснили – количество тех, о ком сообщалось публично, еще примерно такое же, как количество военных могил, о гибели которых не было упоминания в СМИ или соцсетях;

то есть, реальное количество погибших может быть как минимум вдвое выше – то есть более 80 тысяч человек.

Кроме того, журналисты сочли также погибших на территории временно оккупированных Луганской и Донецкой областей. Наконец вышло ориентировочно более 103 тысяч оккупантов.

Следует заверить, что это только данные из открытых источников тех, кого смогли установить СМИ. На самом деле они гораздо больше.