Попали прямо в люк: нацгвардейцы уничтожили российский танк в Донецкой области

По состоянию на утро 26 июня Силы обороны уже уничтожили более 4030 российских танков. Вражескую технику превращают в металлолом, в частности, в Донецкой области. Там нацгвардейцы попали в люк танка.

По вражеской технике отработали бойцы 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Снаряд попал прямо-таки в люк.

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Как наши воины уничтожают вражеские танки

Украинские защитники обнародовали видео попадания во вражеский танк. Один из воинов метко заметил, что уже горит.

Ювелирная работа бойцов 4-й бригады Нацгвардии с метким попаданием в люк российского танка на Донецком направлении,

– отметили в пресс-службе.

Нацгвардейцы уничтожили российский танк: смотрите видео

Актуальная статистика потерь страны-агрессора

За чуть больше 16 месяцев полномасштабной войны наши защитники и защитницы очистили родную землю от более 225 тысяч российских захватчиков. Кроме того, украинские воины уничтожили очень много вражеской техники. В частности: