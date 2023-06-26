Попали прямо в люк: нацгвардейцы уничтожили российский танк в Донецкой области

26 июня 2023, 15:13
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Источник:

Obozrevatel

По состоянию на утро 26 июня Силы обороны уже уничтожили более 4030 российских танков. Вражескую технику превращают в металлолом, в частности, в Донецкой области. Там нацгвардейцы попали в люк танка.

По вражеской технике отработали бойцы 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Снаряд попал прямо-таки в люк.

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Как наши воины уничтожают вражеские танки

Украинские защитники обнародовали видео попадания во вражеский танк. Один из воинов метко заметил, что уже горит.

Ювелирная работа бойцов 4-й бригады Нацгвардии с метким попаданием в люк российского танка на Донецком направлении,
– отметили в пресс-службе.

Нацгвардейцы уничтожили российский танк: смотрите видео

Актуальная статистика потерь страны-агрессора

За чуть больше 16 месяцев полномасштабной войны наши защитники и защитницы очистили родную землю от более 225 тысяч российских захватчиков. Кроме того, украинские воины уничтожили очень много вражеской техники. В частности:

  • танков – 4031;
  • боевых бронированных машин – 7820;
  • артиллерийских систем – 4 055;
  • РСЗО – 624;
  • средства ПВО – 385;
  • самолетов – 314;
  • вертолетов – 308;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 3482;
  • крылатых ракет – 1 259;
  • кораблей – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6751;
  • специальной техники – 557

Автор: Юлія Лобурак