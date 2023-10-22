Из-за потерь враг перебрасывает на Таврическое направление военных: не ориентируются на месте

Украинские защитники наносят агрессору огромные потери. Поэтому оккупанты уже перебрасывают на Таврическое направление военных с территории России.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, передает 24 Канал. Также Александр Штупун рассказал, какие потери у агрессора за сутки.

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Минус 620 захватчиков и 34 единицы военной техники

В связи с огромными потерями в личном составе в ходе боевых действий фиксируется прибытие военнослужащих непосредственно с территории России. Как результат, участились случаи, когда враг не ориентируется на местности и на поле боя,

– подчеркнул Штупун.

Также добавил, что наши защитники отбили все атаки врага в районах Пречистовки, Золотой Нивы, Старомайорского на Донетчине и севернее Приютного на Запорожье. По оккупантам мощно работает украинская артиллерия.

Наши ракетчики, артеллеристы в течение суток выполнили около 1500 огневых задач, если быть точным, 1437. Общие потери врага за сутки составили 620 человек. Также уничтожены 34 единицы военной техники,

– заметил спикер.

Рассказал, что речь идет о 6 танках, 7 боевых бронированных машинах, 7 артсистемах, 9 БПЛА, 5 единицах автомобильной и специальной техники.

"Из ценного уничтожен российский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк", который стоит более 10 миллионов долларов США", – добавил Штупун.

Также за последние трое суток более 10 оккупантов сдались в плен.

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