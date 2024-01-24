Минус еще более 800 оккупантов и 100 единиц техники: колоссальные потери врага на 24 января

24 января 2024, 07:57
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Источник:

Генштаб ВСУ

Россия продолжает нести колоссальные потери в войне, развязанной против Украины. За минувшие сутки – 23 января – наши защитники ликвидировали 840 оккупантов.

Заметим, что общая цифра потерь с самого начала полномасштабного вторжения поражает. Так, с 24 февраля 2022 года так называемая "вторая армия мира" сократилась на 378 660 бойцов. Обратим внимание, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать потери врага в зонах ведения активных боевых действий очень сложно.

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Потери врага в технике

Обратим внимание, что у россиян стало значительно меньше техники. В металлолом уже превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, БПЛА оперативно-тактического уровня. Также враг не досчитается нескольких сотен самолетов, вертолетов и двух десятков судов.

  • танков – 6227;
  • боевых бронированных машин – 11 579;
  • артиллерийских систем – 9008;
  • РСЗО – 971;
  • средств ПВО – 659;
  • самолетов – 331;
  • вертолетов – 324;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6998;
  • крылатых ракет – 1842;
  • кораблей/катеров – 23;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 12 005;
  • специальной техники – 1416.


Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 24 января / Инфографика Генштаба ВСУ

 

Враг терпит колоссальные потери

23 января провели 18 заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Министр обороны Рустем Умеров рассказал, что на протяжении почти двух месяцев оккупанты потеряли бешеное количество своих бойцов, пытаясь продвинуться в Украине.

Они жертвуют в среднем 400 солдатами в обмен на квадратный километр земли. С момента нашей последней встречи Россия потеряла более 54 тысяч солдат. Однако враг имеет неограниченный мобилизационный ресурс,
– заявил Умеров.

Глава оборонного ведомства также прокомментировал "стратегические" результаты наступлений врага. Он рассказал о ситуации в Бахмуте и Марьинке.

Вряд ли можно считать достижением того, что огромная военная промышленность России, вся армия агрессора целый год захватывала руины двух городов – Бахмута и Марьинки,
– подчеркнул министр.

По словам Умерова, враг продолжает наступательные действия по всей линии фронта. Глава ведомства отметил, что оккупанты использовали в шесть раз больше артиллерийских снарядов, чем наше войско.

Автор: Назарій Лазур