Минус еще более 800 оккупантов и 100 единиц техники: колоссальные потери врага на 24 января

Россия продолжает нести колоссальные потери в войне, развязанной против Украины. За минувшие сутки – 23 января – наши защитники ликвидировали 840 оккупантов.

Заметим, что общая цифра потерь с самого начала полномасштабного вторжения поражает. Так, с 24 февраля 2022 года так называемая "вторая армия мира" сократилась на 378 660 бойцов. Обратим внимание, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать потери врага в зонах ведения активных боевых действий очень сложно.

Читайте также Россия жертвует 400 солдатами ради 1 квадратного километра украинской земли, – Умеров

Потери врага в технике

Обратим внимание, что у россиян стало значительно меньше техники. В металлолом уже превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, БПЛА оперативно-тактического уровня. Также враг не досчитается нескольких сотен самолетов, вертолетов и двух десятков судов.

танков – 6227;

боевых бронированных машин – 11 579;

артиллерийских систем – 9008;

РСЗО – 971;

средств ПВО – 659;

самолетов – 331;

вертолетов – 324;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6998;

крылатых ракет – 1842;

кораблей/катеров – 23;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 12 005;

специальной техники – 1416.



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 24 января / Инфографика Генштаба ВСУ

Враг терпит колоссальные потери

23 января провели 18 заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Министр обороны Рустем Умеров рассказал, что на протяжении почти двух месяцев оккупанты потеряли бешеное количество своих бойцов, пытаясь продвинуться в Украине.

Они жертвуют в среднем 400 солдатами в обмен на квадратный километр земли. С момента нашей последней встречи Россия потеряла более 54 тысяч солдат. Однако враг имеет неограниченный мобилизационный ресурс,

– заявил Умеров.

Глава оборонного ведомства также прокомментировал "стратегические" результаты наступлений врага. Он рассказал о ситуации в Бахмуте и Марьинке.

Вряд ли можно считать достижением того, что огромная военная промышленность России, вся армия агрессора целый год захватывала руины двух городов – Бахмута и Марьинки,

– подчеркнул министр.

По словам Умерова, враг продолжает наступательные действия по всей линии фронта. Глава ведомства отметил, что оккупанты использовали в шесть раз больше артиллерийских снарядов, чем наше войско.