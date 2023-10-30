Завтра будет 300 тысяч ликвидированных оккупантов: потери врага на 30 октября

Россияне продолжают нести колоссальные потери в войне, которую они сами развязали. За минувшие сутки наши военные отправили на тот свет 860 оккупантов из так называемой "второй армии мира".

Стоит отметить, что общие потери более чем за полтора года полномасштабного вторжения поражают еще больше. Наши защитники и защитницы за это время ликвидировали 299 940 российских захватчиков. Обратим внимание на то, что реальная цифра может быть больше. Это связано с тем, что точно подсчитать уничтоженных врагов в зонах ведения активных боевых действий очень сложно.

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Потери врага в технике

Кроме того, за это время у россиян стало гораздо меньше военной техники. В металлолом наши военные превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, БПЛА оперативно-тактического уровня, автомобилей и автоцистерн.

А еще враги не досчитаются нескольких сотен самолетов и вертолетов, РСЗО, средств ПВО. У окупантов стало на 20 судов и 1 подлодка меньше. Все еще одной из самых знаковых потерь врага остается крейсер "Москва", который в последствии лежит на дне Черного моря.

танков – 5190 (+15);

боевых бронированных машин – 9775 (+17);

артиллерийских систем – 7202 (+14);

РСЗО – 834 (+0);

средств ПВО – 559 (+1);

самолетов – 321 (+1);

вертолетов – 324 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 5419 (+20);

крылатых ракет – 1544 (+0);

кораблей/катеров – 20 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 9555 (+23);

специальной техники – 1014 (+2).



Актуальные потери врага по состоянию на 30 октября / Инфографика Генштаба ВСУ

Обратим внимание, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам скопления живой силы, оружия и техники врага.

Также подразделения ракетных войск поразили 6 районов скопления личного состава, вооружения и техники, пункт управления, 3 зенитно-ракетных комплекса и 6 артиллерийских средств российских захватчиков.