Почти 1000 оккупантов, ПВО, РСЗО, самолет и артиллерия: потери врага на 2 ноября
2 ноября 2023, 07:51Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Кремль не оставляет попыток захватить Украину, хотя терпит безумные потери. Только за последние сутки враги потеряли в Украине 930 единиц личного состава.
С 24 февраля 2022 года враг потерял в Украине более 300 тысяч солдат. Это ориентировочно 19 армий НАТО.
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Потери врага на фронте
- личного состава – около 302 420 (+930);
- танков – 5241 (+18);
- боевых бронированных машин – 9877 (+43);
- артиллерийских систем – 7292 (+42);
- РСЗО – 850 (+4);
- средств ПВО – 566 (+3);
- самолетов – 322 (+1);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5488 (+20);
- крылатых ракет – 1549 (+2);
- кораблей/катеров – 20 (+0);
- подлодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 9658 (+34);
- специальной техники – 1032 (+13).
Потери врага 2 ноября 2023 года
Последние новости о потерях врага
- Украинские военные атаковали врага в Запорожском направлении. В частности, там наши бойцы разбили батальон оккупантов из Чувашии. Погибли по меньшей мере 120 оккупантов, уничтожены 10 вражеских машин. Кроме того, на концерт Кобзона пошел командир батальона "Атал" Владислав Матузас.
- Украинская разведка рассказала, что враги панически ищут снаряды и не могут вести длительную войну высокой интенсивности. В частности, представитель нашей разведки Андрей Черняк сообщил, что военная помощь из-за границы не поможет россиянам переломить ход боевых действий.
- В то же время, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан рассказал, что третья волна на Авдеевку станет разгромной для россиян.