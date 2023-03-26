Более 170 тысяч ликвидированных оккупантов: колоссальные потери врага по состоянию на 26 марта

Российские военные продолжают нести колоссальные потери в войне против Украины. С начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать 170550 бойцов.

А с самого начала полномасштабного вторжения статистику потерь врага пополнили 660 российских захватчиков. Заметим, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать ликвидированных окупантов в зонах ведения активных боевых действий просто невозможно.

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Потери России в полномасштабной войне против Украины

Танцев – 3595 единиц;

боевых бронированных машин – 6 947 единиц;

артиллерийских систем – 2 631 единица;

РСЗО – 522 единиц;

средств ПВО – 277 единиц;

самолетов – 305 единиц;

вертолетов – 291 единица;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2216 единиц;

крылатых ракет – 911 единиц;

кораблей/катеров – 18 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 5486 единиц;

специальной техники – 282 единицы.

Актуальные потери врага по состоянию на 26 марта / Инфографика Генштаба ВСУ

Обратите внимание Оккупанты до сих пор в Новой Каховке, – Генштаб опроверг информацию об уходе врага

Что происходит на фронте

В Генштабе ВСУ рассказали, что оккупанты сфокусировали наступательные силы на 4 направлениях. Речь идет о:

Лиманский,

Бахмутский,

Авдеевский,

Марьинский.

Только за минувшие сутки украинские воины отбили там 85 атак. Потери противника в войне против Украины стремительно растут.

Так, авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам скопления захватчиков. Также защитники сбили БПЛА россиян типа "Орлан-10" и "Суперкам".

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь поразили 3 пункта управления. Кроме того, удары получили 5 районов скопления живой силы, техники и вооружения противника.

Террор мирного населения со стороны оккупантов не утихает

На временно оккупированных территориях нашего государства захватчики продолжают терроризировать местное население. В частности, в Бердянске в Запорожье оккупационная "администрация" издала новое абсурдное распоряжение.

Следовательно, местные до 1 апреля должны получить пропуски, которые позволят им передвигаться по захваченным населенным пунктам области. Заметим, что забрать ее смогут только люди, которые пройдут фильтрационные мероприятия.