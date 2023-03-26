Более 170 тысяч ликвидированных оккупантов: колоссальные потери врага по состоянию на 26 марта
Источник:Генштаб ВСУ
Российские военные продолжают нести колоссальные потери в войне против Украины. С начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать 170550 бойцов.
А с самого начала полномасштабного вторжения статистику потерь врага пополнили 660 российских захватчиков. Заметим, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать ликвидированных окупантов в зонах ведения активных боевых действий просто невозможно.
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Потери России в полномасштабной войне против Украины
- Танцев – 3595 единиц;
- боевых бронированных машин – 6 947 единиц;
- артиллерийских систем – 2 631 единица;
- РСЗО – 522 единиц;
- средств ПВО – 277 единиц;
- самолетов – 305 единиц;
- вертолетов – 291 единица;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2216 единиц;
- крылатых ракет – 911 единиц;
- кораблей/катеров – 18 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5486 единиц;
- специальной техники – 282 единицы.
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Что происходит на фронте
В Генштабе ВСУ рассказали, что оккупанты сфокусировали наступательные силы на 4 направлениях. Речь идет о:
- Лиманский,
- Бахмутский,
- Авдеевский,
- Марьинский.
Только за минувшие сутки украинские воины отбили там 85 атак. Потери противника в войне против Украины стремительно растут.
Так, авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам скопления захватчиков. Также защитники сбили БПЛА россиян типа "Орлан-10" и "Суперкам".
Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь поразили 3 пункта управления. Кроме того, удары получили 5 районов скопления живой силы, техники и вооружения противника.
Террор мирного населения со стороны оккупантов не утихает
На временно оккупированных территориях нашего государства захватчики продолжают терроризировать местное население. В частности, в Бердянске в Запорожье оккупационная "администрация" издала новое абсурдное распоряжение.
Следовательно, местные до 1 апреля должны получить пропуски, которые позволят им передвигаться по захваченным населенным пунктам области. Заметим, что забрать ее смогут только люди, которые пройдут фильтрационные мероприятия.