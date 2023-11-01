Более 300 тысяч ликвидированных врагов и сотни техники: безумные потери врага на 1 ноября

Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ ежедневно минусуют сотни врагов. Только за минувшие сутки оккупанты потеряли 680 единиц личного состава.

Однако потери врага могут быть значительно больше, ведь их трудно перечислить из-за интенсивности боев.

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Какие потери врага на фронте

личного состава – около 301 490 (+680);

танков – 5223 (+12);

боевых бронированных машин – 9834 (+30);

артиллерийских систем – 7250 (+23);

РСЗО – 846 (+2);

средства ПВО – 563 (+1);

самолетов – 321 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5468 (+28);

крылатые ракеты – 1547 (+1);

корабли, катера – 20 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 9624 (+34);

специальная техника – 1019 (+3).

Последние новости о потерях оккупантов

31 октября потери России на войне в Украине пересекли отметку в 300 тысяч погибших. Однако руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко убежден, что это не помешает России воевать против Украины.

По его словам, количество жертв для врагов является условным понятием. Ведь многие западные обозреватели и в Украине ошибались, прогнозируя порог чувствительности безумных потерь в России.

Кстати, потери России в войне равны уже 19 армиям НАТО. Ведь, например, в Чехии только 26 тысяч регулярных войск, в Португалии – 27 тысяч.

Потери России больше 19 армий НАТО / Инфографика 24 Канала