26 оккупантов ликвидировали, 2 взяли в плен: под Бахмутом провалился штурм России

Оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут. Но и на этот раз попытка штурма врага провалилась. Наши военные не только ликвидировали захватчиков, но и взяли нескольких в плен.

Известно, что пытались провести штурмовую операцию захватчики под Бахмутом 5 февраля. Они попытались атаковать позиции пограничников в окрестностях города, а также прорвать линию обороны. Но враг понес потери, а несколько его бойцов стали пленными.

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Десятки ликвидированных захватчиков

Как рассказывают в ГНСУ, оккупанты смогли добежать до пригородных сооружений. До этого их ожидал минометный обстрел, в результате которого захватчики понесли потери. Атакующую волну врага удалось остановить заградительным огнем из автоматических гранатометов.

Что касается малых вражеских групп, то их ликвидировали в ближнем бою. Известно, что при зачистке в плен попали один вагнеровец и мобилизованный из Татарстана. Одного из них оккупанты оставили умирать под открытым небом, ведь он получил ранения. Пленным, согласно международным конвенциям, была оказана медицинская помощь. После этого их передали в уполномоченные органы.

Пограничники взяли в плен вагнеровца и мобилизованного / Фото ГНСУ

Пройдемся по потерям этой жалкой попытки штурма. Нашим защитникам удалось уничтожить 9 захватчиков. Еще 15 получили ранения.

Заметим, что в эту ночь наши военные уничтожали врага на Юге. Удалось ликвидировать не только две ДРГ, но и катера российских бойцов.

Минус катера и две ДРГ

Об этом во время телемарафона рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что для России Юг Украины все еще остается приоритетным.

По ее словам, оккупанты продолжают с помощью диверсионных групп "прощупывать нашу оборону". Этим захватчики занимаются в направлении Днепра, на островах. Там россияне пытаются обустроить наблюдательные посты. Но этой ночью противнику не очень повезло. Он остался без двух катеров и двух диверсионно-разведочных групп.

Напоследок напомним, что по состоянию на утро 6 февраля уничтожить удалось 132 160 российских захватчиков. Только за минувшие сутки на "концерт Кобзона" отправили 870 оккупантов. Подчеркиваем, что это примерные цифры. Точно подсчитать ликвидированных противников в зонах ведения боевых действий просто нереально.