На Харьковщине нацгвардейцы уничтожили БМП с российским десантом
Источник:Нацгвардия
Россияне активизировали свои действия на Харьковщине. Некоторые штурмовые группы пытались прорваться на севере области, однако враг понес потери. Гвардейцы рассказали, как уничтожили вражескую БМП с российским десантом.
На севере Харьковской области, во время попытки прорыва российских войск, бойцы 2 отдельного отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" уничтожили вражеский десант.
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На Харьковщине уничтожили БМП с оккупантами
По вражескому десанту нанесли удар, когда он двигался в боевой машине пехоты. Соответственно, технику также уничтожено.
Напомним, что примерно в 5 утра российские войска пытались прорвать украинскую оборону в Харьковской области, прикрываясь бронетехникой.
Атаки врага отражены – сейчас продолжаются тяжелые бои. Защитники держат оборону, чтобы удержать вражеское нашествие.
Подробнее о наступлении россиян на Харьковщину
- Утром Минобороны сообщило, что враг пытался прорвать линию обороны в Харьковской области. Атаки были отбиты, однако теперь продолжаются бои.
- С Волчанской общины региона эвакуируют людей из-за массированных обстрелов. Там непрерывно звучит воздушная тревога.
- Владимир Зеленский сообщил, что Украина добавляет сил на Харьковские направления, отметив, что Киев видит объем сил оккупанта и его замысел. Наши военные, наша артиллерия и дроны дают ответ врагу.
- Стоит отметить, что эта попытка наступления не стала для Сил обороны и украинской власти неожиданностью. Ранее об этом неоднократно предупреждали в ГУР.
- Неделю назад заместитель начальника украинской разведки Вадим Скибицкий сообщал, что враг сосредоточил на границе с Харьковщиной 35 тысяч военных для запланированного наступления, однако этих сил врага недостаточно для захвата Харькова.