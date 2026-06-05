Армия России тает с рекордной скоростью: потери врага на 5 июня

Потери российской армии на войне против Украины продолжают расти. Только за минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 1550 оккупантов, а также уничтожили десятки единиц вооружения и военной техники врага.

Особенно ощутимыми стали потери россиян в беспилотниках, артиллерии и автомобильной технике. Об этом сообщает Генштаб.

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Каковы потери России?

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла около 1 370 890 военных.

Общие боевые потери врага по состоянию на 5 июня 2026 года составляют:

Личного состава – около 1 370 890 человек (+1550 за сутки);

Танков – 11 980 (+2);

Боевых бронированных машин – 24 684 (+8);

Артиллерийских систем – 43 315 (+68);

РСЗО – 1 832 (+2);

Средств ПВО – 1 404 (+1);

Самолетов – 436;

Вертолетов – 353;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 329 772 (+2046);

Наземных робототехнических комплексов – 1 576 (+14);

Кораблей/катеров – 33;

Подводных лодок – 2;

Автомобильной техники и автоцистерн – 103 300 (+329);

Специальной техники – 4 250 (+2);

Крылатых ракет – 4 733.

Потери России на 5 июня / Фото Генштаб

Наибольшие потери за сутки российская армия понесла в категориях беспилотников, автомобильной техники и артиллерийских систем. Украинские военные продолжают истощать ресурсы оккупантов вдоль всей линии фронта.

Что говорит Зеленский о потерях врага?

Владимир Зеленский сообщил, что получил доклад о потерях российской армии за май. Об этом он написал в открытом письме к российскому диктатору Владимиру Путину, призвав его прекратить войну против Украины.

По словам главы государства, в мае, как и в предыдущем месяце, российская армия потеряла более 30 тысяч военных убитыми и тяжелоранеными.

Президент отметил, что украинские военные пытаются поддерживать такой уровень потерь оккупантов ежемесячно. В то же время он отметил, что Украина обладает доказательствами каждой потери врага на поле боя.

Зеленский также привел соотношение между погибшими и ранеными в российской армии. По его словам, 63% потерь составляют погибшие военные, тогда как только 37% – раненые. Президент назвал такое соотношение неприемлемым для современной армии и предостерег, что в случае продолжения войны ситуация для России будет только ухудшаться.

Глава государства добавил, что каждая потеря украинского военного является болезненной для страны, однако ответственность за продолжение войны полностью лежит на российском руководстве. По словам президента, дальнейшая агрессия будет только увеличивать количество потерь среди российских военных.