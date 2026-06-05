Особливо відчутними стали втрати росіян у безпілотниках, артилерії та автомобільній техніці. Про це повідомляє Генштаб.

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Якими є втрати Росії?

За даними Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила близько 1 370 890 військових.

Загальні бойові втрати ворога станом на 5 червня 2026 року становлять:

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Особового складу – близько 1 370 890 осіб (+1550 за добу);

Танків – 11 980 (+2);

Бойових броньованих машин – 24 684 (+8);

Артилерійських систем – 43 315 (+68);

РСЗВ – 1 832 (+2);

Засобів ППО – 1 404 (+1);

Літаків – 436;

Гелікоптерів – 353;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 329 772 (+2046);

Наземних робототехнічних комплексів – 1 576 (+14);

Кораблів/катерів – 33;

Підводних човнів – 2;

Автомобільної техніки та автоцистерн – 103 300 (+329);

Спеціальної техніки – 4 250 (+2);

Крилатих ракет – 4 733.

Втрати Росії на 5 червня / Фото Генштаб

Найбільших втрат за добу російська армія зазнала в категоріях безпілотників, автомобільної техніки та артилерійських систем. Українські військові продовжують виснажувати ресурси окупантів уздовж усієї лінії фронту.

Що каже Зеленський про втрати ворога?

Володимир Зеленський повідомив, що отримав доповідь щодо втрат російської армії за травень. Про це він написав у відкритому листі до російського диктатора Володимира Путіна, закликавши його припинити війну проти України.

За словами глави держави, у травні, як і в попередньому місяці, російська армія втратила понад 30 тисяч військових убитими та важкопораненими.

Президент зазначив, що українські військові намагаються підтримувати такий рівень втрат окупантів щомісяця. Водночас він наголосив, що Україна володіє доказами кожної втрати ворога на полі бою.

Зеленський також навів співвідношення між загиблими та пораненими у російській армії. За його словами, 63% втрат становлять загиблі військові, тоді як лише 37% – поранені. Президент назвав таке співвідношення неприйнятним для сучасної армії та застеріг, що у разі продовження війни ситуація для Росії лише погіршуватиметься.

Глава держави додав, що кожна втрата українського військового є болючою для країни, однак відповідальність за продовження війни повністю лежить на російському керівництві. За словами президента, подальша агресія лише збільшуватиме кількість втрат серед російських військових.