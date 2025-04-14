Разведка Британии оценила потери России в живой силе в войне с начала 2025 года

Британская разведка проанализировала потери российской армии в Украине за первые почти 4 месяца 2025 года. Предварительно, оккупанты потеряли более 130 тысяч единиц живой силы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет от разведки Великобритании.

Интересно Мы бьем точно, – артиллеристы поразили позиции России на Запорожском направлении

Какие же потери у врага с начала 2025 года

В британской разведке отметили, что в 2025 году Россия, вероятно, понесла потери в своих солдатах в 138 000 единиц. Говорится как об убитых, так и раненых военнослужащих страны-агрессора.

Аналитики, со ссылкой на данные Генштаба ВСУ, утверждают, что в марте 2025 года среднесуточные потери россиян составляли примерно 1 300 человек. Этот показатель вырос с 1250 в феврале 2025 года, но остается ниже ежедневных показателей почти в 1 600 потерянных солдат, которые были в России в конце 2024 года.

Рост количества потерь продолжался до начала апреля 2025 года, и это, вероятно, является результатом усиления российских атак вдоль линии фронта. Российские войска, вероятно, пытаются возобновить штурмы по линии фронта после периода меньших атак в первые месяцы года,

– говорится в отчете.

В ведомстве также отмечают, что, несмотря на относительно стабильную линию фронта, зарегистрированные потери россиян в 2025 году остаются значительно выше, чем по сравнению с весной 2024 года, когда ежедневные потери врага постоянно были ниже 1 000 единиц живой силы.

По данным британской разведки, с момента полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия, вероятно, понесла потери в более 920 000 солдат.

К слову, в Генштабе ВСУ в ежедневном отчете о потерях врага 14 апреля рассказали, что за минувшие сутки наши защитники ликвидировали еще 1 310 оккупантов. Общие потери российской армии приближаются к 934 тысяч человек.