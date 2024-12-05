Из-за огромных потерь Россия может столкнуться с дефицитом танков в 2025 году, – WP
В 2025 году агрессор может столкнуться с дефицитом танков. Потери оккупантов в технике настолько огромны, что скоро России начнет не хватать советских запасов, которыми она в основном их восполняет.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washingon Post.
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Россия может столкнуться с дефицитом танков
Эксперты и американские чиновники отмечают, что оккупанты ежемесячно теряют больше танков и гаубиц, чем могут изготовить ее заводы. Все большее давление на экономику агрессора может в конце концов привести к остановке части сборочных линий врага.
Значительное влияние на российский ВПК оказывают санкции. Они снижают возможности по производству и поддержке вооружений. Ограничение доступа к западным технологиям и комплектующим, сложности с логистикой, вызванные сокращением контрабандных каналов, постепенно подрывают потенциал военно-промышленного комплекса агрессора.
Россия сталкивается с долгосрочными проблемами в производстве достаточного количества артиллерийских боеприпасов. Также в изготовлении долговечных, высокопрочных стволов для танков и гаубиц. Враг компенсирует это тем, что собирает детали из старых танков и гаубиц советских времен. Однако спутниковые снимки российских автопарков и свалок показывают, что запасы старых танков быстро истощаются, подчеркнул аналитик Института изучения войны (ISW).
Учитывая нынешние темпы, с которыми россияне сжигают эти машины, в конце 2025 года россияне почувствуют дефицит танков,
– отметил Джордж Баррос.
Добавил, это будет иметь огромные последствия для боевых действий.