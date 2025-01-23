Россияне подожгли коллектор с сотней своих погибших возле Часова Яра – ОТГ "Луганск"

Россияне несут колоссальные потери на поле боя, однако там не привыкли считать погибших. В частности, они сожгли тела своих возле Часова Яра.

В период с 4 по 8 января Силы обороны Украины зафиксировали активность противника в районе труб канала Северский Донец. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ОТГ "Луганск".

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Было перемещение сотни оккупантов

Враг использовал погодные условия, а именно густой туман и ограниченную видимость, для скрытого перемещения через трубы к коллектору вблизи населенного пункта Калиновка, неподалеку Часова Яра.

За 4 дня января было зафиксировано перемещение более 100 оккупантов.

По имеющейся информации, они обустроились в коллекторе для будущих штурмовых действий в направлении Часова Яра. Позже, 9 января, по месту скопления нанесли удар.

Вследствие этого противник понес потери – вероятно до 100 человек. Два дня после этого там не было никакого движения.

21 января оккупанты организовали поджог в коллекторе. Вероятно, они хотели скрыть следы уничтожения такого количества личного состава и избежать эвакуационных мероприятий.