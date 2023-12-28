Вслед за "Новочеркасском": украинские воины уничтожили 810 бригаду Черноморского флота России
Источник:Стратком ВСУ
Россия продолжает нести потери. В этот раз стало известно об уничтожении целой бригады Черноморского флота России.
Россия теряет в преступной полномасштабной войне против Украины не только корабли, но и личный состав. Украинские защитники уничтожили 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота России.
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Помогла слаженная работа
К слову, оккупанты не пережили первой попытки штурма позиций наших воинов. Успех сделки обеспечил то, что несколько наших подразделений работали вместе.
В частности, говорится об аэроразведке, экипажах FPV-дронов РУБпАК "Совы", 36 бригаде морской пехоты, "Курьерах апостола Петра", черном батальоне николаевских морпехов, 501 отдельном батальоне сумм морской пехоты и боевых подразделений.
Россия несет колоссальные потери, однако это не мешает ей продолжать пытаться захватить наши территории.
Слаженная работа наших защитников: смотрите видео
Потери врага: обновленная статистика
За минувшие сутки, 27 декабря, украинские воины уничтожили 900 окупантов. Стоит отметить, что все цифры неточные, ведь продолжаются боевые действия.
С начала полномасштабного вторжения русская армия потеряла:
- личного состава – около 356 670 (920) человек;
- танков – 5940 (+27);
- боевых бронированных машин – 11 015 (+42);
- артиллерийских систем – 8391 (+15);
- РСЗО – 935 (+1);
- средства ПВО – 617 (+1);
- самолетов – 329 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 6503 (+32);
- крылатые ракеты – 1620 (+0);
- корабли/катера – 23 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 11180 (+40);