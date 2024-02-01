400 оккупантов на каждый километр, – дипломат Украины в ОБСЕ о безумных потерях России

Оккупанты продолжают нести колоссальные потери. Российское войско теряет в среднем по 400 бойцов для продвижения на один километр украинской территории.

Об этом заявила заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Наталья Костенко во время очередного заседания Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ 31 января.

Кстати 1000 оккупантов, 12 танков, 16 бронированных машин, РСЗО: огромные потери врага на 1 февраля

Путин жертвует 400 солдатами на километр

Имея значительное преимущество как в живой силе, так и в вооружении, российские войска все-таки продолжают нести значительные потери. В среднем российские вооруженные силы теряют 400 солдат на каждый километр продвижения,

– заявила заместитель постпреда.

При этом одновременно с наземными операциями россияне продолжают атаковать Украину, нанося воздушные и ракетные удары по гражданским. Костенко отметила, что только в течение декабря – января войска Путина выпустили более 600 ракет и 1000 "Шахедов" по целям по всей Украине.

В то же время дипломат отметила, что несмотря на привлеченные имеющиеся ресурсы, Россия не достигает прогресса в достижении своей имперской цели – демонтажа украинской государственности и уничтожения украинской нации.

Также заместитель главы украинской миссии в ОБСЕ подчеркнула, что военная помощь Украине имеет решающее значение для успеха наших усилий по защите государства от российского вторжения.

Тяжелые бронированные машины, в частности танки, современные системы противовоздушной обороны и боевые самолеты необходимы для защиты гражданского населения и освобождения от оккупантов суверенных территорий Украины. Костенко подчеркнула, что мы благодарны нашим международным партнерам за помощь в повышении боеспособности нашего государства.

Мир, к которому мы стремимся, может быть достигнут только при условии полного восстановления принципов, изложенных в Уставе ООН, принципов, которые согласились уважать все суверенные страны мира. Мир, которого мы хотим – это восстановление территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ и полный вывод российских войск,

– подчеркнула Костенко.

Обратите внимание! По состоянию на утро 1 февраля, Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 386 тысяч своих солдат.

Заметим, что на заседании "Рамштайна" в январе глава Минобороны Рустем Умеров также заявлял, что страна-агрессор жертвует в среднем 400 своими солдатами в обмен на один квадратный километр земли.