"Потерь нет": в России призвали размножаться, чтобы не вымереть

Пока украинские военные отправили "на концерт Кобзона" очередную партию черных пакетов, россияне продолжают лгать о количестве погибших российских солдат на войне против Украины. Тем временем, свой народ они уже призывают размножаться, чтобы не вымереть.

Все, мол, потому, что территория огромна, а население уменьшается, информирует 24 Канал. Так, один из командиров кадыровцев даже записал видеообращение.

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"У нас население 148 миллионов человек в России. Мы с вами, оказывается, являемся "хозяевами", населяющими одну шестую планеты Земля, где расположена большая часть сырья, пресной воды. По сути, у нас в стране есть все", – сказал оккупант.

Все, кроме унитазов. Наверное, "хорошие хозяйва", если тянут с войны в Украине домой стиральные машины и холодильники, потому что не имеют возможности этого купить.

Мы с вами должны понимать, что если мы не будем размножаться, если русские как нация, которая, по сути, образует государство, если русские не начнут рожать детей, то через 50 – 100 лет русские будут, наверное, уже вымирающим народом,

– подчеркнул кадыровец.

И это, отметил он, "не выгодно" представителям других народов, живущих в России. Очень много слова "русские". Наверное, по методичке работает.

Оккупанты уже признают войну

"Главная задача русских – наравне с тем, как "победить" в этой войне, главная задача – это рожать детей", – отметил российский военный.

Стоп, а как же так называемая "СВО"? Уже все?

Как россиян призывают размножаться, чтобы не вымереть: смотрите видео

"Для того, чтобы геометрическая прогрессия относительно расширения нашего населения, которое, по сути, должно и владеть этими землями, и управлять этим государством и, как говорится, обеспечивать безопасность нашего государства. Если этого не будет, то русские будут уже вымирающим народом", – продолжил он.

Странно, если "потерь нет", то почему уже через 50 – 100 лет россияне начнут вымирать? Кадыровец призывает, чтобы россияне делали все для того, чтобы иметь в семьях не менее 5 детей. Наверное, чтобы не жалко было делать очередным "пушечным мясом".

Потери врага на войне против Украины: