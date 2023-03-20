Бойцы "элитного" подразделения из Петербурга ноют о потерях свыше 70%

Российские военные продолжают гибнуть в Украине за призрачные мечты своего кремлевского вождя. Так, бойцы "элитного" подразделения из Петербурга и области жалуются, что потери составляют более 70%.

Военные 138 бригады обратились к российскому президенту, чтобы разобраться в действиях своего командования. Мол, их отправили на штурм укрепрайона под Авдеевку – без разведки и поддержки артиллерии. В результате потери составили около 70% личного состава.

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С автоматами против танков

Как отмечает мобилизованный, несмотря на потерю всего полевого командного состава и отсутствие тяжелого вооружения, остатки подразделения собираются отправить на убой.

Более того, добавляет военный, привлекают даже тех, кто по состоянию здоровья не может выполнять боевые задания. Неудивительно, ведь всех призывали на службу без прохождения должной медкомиссии. Кроме того, оккупантам, получившим ранение или контузию, не предоставили необходимую медицинскую помощь.

Руководство полка не выходит на диалог. Нас запугивают, что при отказе выполнять боевое распоряжение и выдвижение на первую линию нас посадят или переведут в ЧВК. Мы не отказываемся выполнять боевые задания, мы отказываемся идти на неоправданные риски – с автоматами против танков, минометов, бастующих и так далее,

– подчеркнул солдат вражеской армии.

Последние потери врага