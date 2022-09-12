Россияне жалуются, что в Лимане ВСУ уничтожили несколько их автомобилей с личным составом

Наши воины продолжают уничтожать оккупантов. Россияне возмущаются, а их солдаты не имеют на это времени, потому что они бегут от наступления ВСУ.

В Лимане наши воины ликвидировали вражеские автомобили с личным составом. Теперь российские пропагандисты в истерике, сообщает 24 канал.

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Жалобы россиян

В соцсетях россияне распространяют разную информацию об этом. Как всегда все из "источников". Мол, ВСУ уничтожили несколько их машин вместе с личным составом. Сами себя уверяют, что отступать их солдаты из Лимана не собираются. По-видимому, они не знают о поведении их армии в Харьковской области.

Россияне радуют себя, что там так называемые "ополченцы", то есть боевики из квазиреспублики, а то и мобилизованные, которые не знают, как держать автомат в руках. Мол, будут стоять до конца.

Блогер Денис Казанский даже опубликовал видео, как примерно могло выглядеть уничтожение оккупантов в Лимане.

Как уничтожили россиян в Лимане: смотрите видео

Потери врага

В Херсонской области, как и в других направлениях, Вооруженные Силы Украины активно уничтожают российских захватчиков. Из-за этого оккупанты отказываются воевать. Известно, что благодаря определенным действиям наших солдат 810 отдельная бригада морской пехоты (пункт постоянной дислокации в городе Севастополь) потеряла почти 85% личного состава.

Также был ликвидирован взводный опорный пункт. Наши воины нанесли 8 ударов. Авиация сил обороны ликвидировала еще шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также один зенитный ракетный комплекс.

Еще уничтожили 1 БПЛА типа "Орлан-10", сбита одна управляемая ракета Х-59, четыре управляемых ракеты морского базирования типа "Калибр" и пять управляемых ракет воздушного базирования типа Х-101. Потери врага в живой силе уточняют.

Почему россияне так быстро отступают: смотрите видео