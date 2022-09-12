У Лимані наші воїни ліквідували ворожі авто з особовим складом. Тепер російські пропагандисти просто в істериці, інформує 24 канал.

До теми Уже майже 53 тисячі ліквідованих окупантів: втрати ворога станом на 12 вересня

Бідкання росіян

У соцмережах росіяни поширюють різну інформацію про це. Як завжди все з "джерел". Мовляв, ЗСУ знищили кілька машин їхніх окупантів разом із особовим складом. Самі себе запевняють, що буцімто відступати їхні солдати з Лимана не збираються. Мабуть, вони не знають про поведінку їх армії на Харківщині.

Росіяни тішать себе, що там так звані "ополчєнци", тобто бойовики з квазіреспублік, а то й мобілізовані, які не знають, як тримати автомат у руках. Мовляв, будуть стояти до кінця.

Блогер Денис Казанський навіть опублікував відео, як приблизно могло виглядати знищення окупантів у Лимані.

Як знищили росіян у Лимані: дивіться відео

Втрати ворога

На Херсонщині, як і на інших напрямках, Збройні Сили України активно знищують російських загарбників. Через це окупанти відмовляються воювати. Відомо, що завдяки певним діям наших солдат 810 окрема бригада морської піхоти (пункт постійної дислокації місто Севастополь) втратила майже 85% особового складу.

Також ліквідували взводний опорний пункт. Наші воїни завдали 8 ударів. Авіація Сил оборони ліквідувала ще шість районів зосередження живої сили і військової техніки противника, а також один зенітний ракетний комплекс.

Ще знищили 1 БПЛА типу "Орлан–10", збито одну керовану ракету Х–59, чотири керовані ракети морського базування типу "Калібр" та п’ять керованих ракет повітряного базування типу Х–101. Втрати ворога в живій силі уточнюють.

Чому росіяни так швидко відступають: дивіться відео