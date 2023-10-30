Сейчас – только на 22%: по состоянию на февраль 2022 все российские подразделения были укомплектованы

По состоянию на февраль 2022 года российские подразделения имели полный комплект техники. Через 20 месяцев полномасштабной войны захватчики укомплектованы только на 22%.

Об этом в материале 24 Канала рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Александр Коваленко отметил, что ситуация с военным потенциалом агрессора по состоянию на данный момент не идет ни в какое сравнение с той, которая была перед полномасштабным вторжением.

Кстати говоря Безумные потери выросли в несколько раз: какова цена масштабного штурма Авдеевки для России

"Снабжены бронетехникой только на 22%"

Когда захватчики начинали большое вторжение, они вводили на территорию Украины все свои группировки, которые годами перевооружали. Так, почти вся техника, с помощью которой оккупанты пробивали себе путь большими колоннами, была модернизирована. В частности, Т-72Б3, Т-80БВМ, а в некоторых частях – Т90М "Прорыв".

Кроме того, у россиян было огромное количество боевых бронированных машин, что соответствовало штатной комплектации каждого подразделения вторжения.

Практически все группировки России на 23 февраля 2022 года имели полный комплект техники. Если говорим о батальонно-тактической группе, то это 11 танков, 33 ББМ. У них было соответствующее количество ствольной и реактивной артиллерии, зенитно-ракетные комплексы для прикрытия из воздуха, РЭБ и так далее,

– отметил военно-политический обозреватель.

Однако через 20 месяцев крайне интенсивной войны у оккупантов изменилась ситуация с обеспечением техникой. Теперь каждое вражеское подразделение имеет недокомплект. В качестве примера эксперт привел российские подразделения, действующие на Лиманско-Купянском направлении (24 Канал общались еще до начала попыток оккупантов продвинуться под Авдеевкой), где захватчики даже иногда пытаются атаковать Силы обороны.

100-тысячная группировка агрессора, состоящая из группы войск "Центр", обеспеченная бронированной техникой всего на 22%. К слову, этот показатель может считаться критическим дефицитом. В аналогичных условиях также воюют оккупанты из группы "Запад", которые находятся в Запорожской области.

Интересно Вокруг Авдеевки огромные кладбища: какую технику врага ликвидировали на Востоке военные

"Они потеряли свой наступательный потенциал"

Вообще в оккупационных войсках на один танк должны быть 3 боевые бронированные машины. Впрочем, сейчас у них почти одинаковое количество танков и ББМ. Поэтому российские захватчики не могут в полной мере справиться с задачами наступательного типа. Ведь в первом эшелоне при продвижении вперед крайне важен именно механизированный состав группировок.

Танки выполняют функции уже огневой поддержки этих подразделений, а не идут на острие атаки. У россиян их не хватает для наступления, поэтому можно говорить, что они утратили свой наступательный потенциал. Это было еще во второй половине 2022 года. Уже тогда они начали его терять. А сейчас – постепенно теряют свой оборонный функционал,

– подчеркнул Коваленко.

К слову, также вражеские формирования "просели" относительно оружия. Так, если раньше у оккупантов были в основном модернизированы танки, то теперь они появляются на поле боя в значительно меньшем количестве.

В настоящее время страна-агрессор воюет преимущественно с помощью снятой с консервации техники, на которую банально не успевают поставить все необходимые современные модули. Более того, довольно давно бойцы Путина начали перебрасывать на поле боя в Украину еще и устаревшие модели танков. В частности, Т-62, Т-54, Т-55.