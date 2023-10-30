Про це в матеріалі 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Олександр Коваленко зауважив, що ситуація з військовим потенціалом агресора станом на зараз не йде у жодне порівняння з тією, яка була перед повномасштабним вторгненням.

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"Забезпечені бронетехнікою лише на 22%"

Коли загарбники починали велике вторгнення, вони вводили на територію України всі свої угруповання, які роками переозброювали. Так, майже вся техніка, за допомогою якої окупанти пробивали собі шлях великими колонами, була модернізованою. Зокрема, Т-72Б3, Т-80БВМ, а у деяких частинах – Т90М "Прорив".

Окрім того, росіяни мали величезну кількість бойових броньованих машин, що відповідала штатній комплектації кожного підрозділу вторгнення.

Практично всі угруповання Росії станом на 23 лютого 2022 року мали повний комплект техніки. Якщо говоримо про батальйонно-тактичну групу, то це 11 танків, 33 ББМ. У них була відповідна кількість ствольної та реактивної артилерії, зенітно-ракетні комплекси для прикриття з повітря, РЕБ і так далі,

– зазначив військово-політичний оглядач.

Однак, через 20 місяців вкрай інтенсивної війни в окупантів докорінно змінилася ситуація з забезпеченням технікою. Тепер кожен ворожий підрозділ має недокомплект. Як приклад експерт навів російські підрозділи, що діють на Лимансько-Куп'янському напрямку (24 Канал спілкувалися ще до початку спроб окупантів просунутися під Авдіївкою), де загарбники навіть подекуди намагаються атакувати Сили оборони.

100-тисячне угруповання агресора, яка складається з групи військ "Центр", забезпечене броньованою технікою лише на 22%. До речі, цей показник може вважатися критичним дефіцитом. В аналогічних умовах також воюють окупанти з групи "Захід", які перебувають у Запорізькій області.

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"Вони втратили свій наступальний потенціал"

Взагалі в окупаційних військах на один танк має бути 3 бойові броньовані машини. Втім, зараз у них майже однакова кількість танків та ББМ. Через це російські загарбники не можуть повною мірою впоратися з завданнями наступального типу. Адже в першому ешелоні під час просування вперед вкрай важливий саме механізований склад угруповань.

Танки виконують функції вже вогневої підтримки цих підрозділів, а не йдуть на вістря атаки. У росіян їх не вистачає для наступу, тому можна говорити, що вони втратили свій наступальний потенціал. І це було ще у другій половині 2022 року. Вже тоді вони його почали втрачати. А зараз – поступово втрачають свій оборонний функціонал,

– підкреслив Коваленко.

До слова, також ворожі формування "просіли" щодо зброї. Так, якщо раніше в окупантів були здебільшого модернізовані танки, то тепер вони з'являються на полі бою у значно меншій кількості.

Наразі країна-агресорка воює переважно за допомогою знятої з консервації техніки, на яку банально не встигають поставити усі потрібні сучасні модулі. Ба більше, доволі давно бійці Путіна почали перекидати на поле бою в Україну ще й застарілі моделі танків. Зокрема, Т-62, Т-54, Т-55.

Зверніть увагу! Станом на ранок 30 жовтня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України майже 300 тисяч своїх військових. Окрім того, наші захисники знищили понад 41 тисячу одиниць російської техніки та озброєння. Зокрема, 5190 танків і 9775 ББМ.