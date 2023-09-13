Контрразведчики СБУ "демилитаризовали" оккупантов ударными дронами: горячее видео

В СБУ показали эффективность ударных дронов на фронте. Защитники показали яркие кадры, как уничтожают военную технику и склады русских захватчиков.

В СБУ рассказали о последних результатах работы военных контрразведчиков Службы безопасности.

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Как контрразведка СБУ уничтожает врага

На кадрах можно увидеть уничтожение разного оружия врага, однако это лишь часть того, что контрразведчикам удалось уничтожить за последнее время. Ведь среди последних подстреленных "трофеев":

3 танка,

4 бронированные машины разных типов,

8 РЛС, РЭБ и станций связи,

9 единиц автомобильной техники,

9 огневых позиций врага,

4 склада с БК и топливом,

"гнездо" российских операторов fpv-дронов.

Кроме того, спецназовцы СБУ "отминусовали" еще более 30 оккупантов.

Как ударные дроны уничтожают врага: смотрите видео

Потери врага на Донбассе колоссальные

Ранее руководитель прес-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш рассказал, что ВСУ активно уничтожают врага на Бахмутском направлении. В частности, недавно, 11 сентября, кроме танков, гаубиц, артиллерии, дронов и другой известной техники, нашим защитникам удалось уничтожить российскую станцию видеонаблюдения "Муром-М". Благодаря ей враг мог видеть трансляцию с поля сражения в реальном времени.

12 сентября командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал видео слаженной работы аэроразведчиков 30-й ОМБр "Команда Вялого" и их собратьев из других подразделений. На кадрах видно, как FPV-камикадзе в руках наших военных уничтожают российскую бронетехнику под Соледаром.

Сейчас на Донбассе продолжаются ожесточенные бои. Врагу не нравится, что наши войска имеют успех у Бахмута и на Запорожском направлении, поэтому, для того чтобы перетянуть наши силы, россияне идут в наступление на Купянском направлении.