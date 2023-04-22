Еще почти 700 уничтоженных оккупантов и десятки техники: потери врага на 22 апреля
22 апреля 2023, 07:59Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Полномасштабная война в Украине длится уже 423 дня. За это время украинские воины уже очистили планету от более чем 185 тысяч оккупантов, умеющих только уничтожать гражданскую инфраструктуру и убивать мирных людей.
Только за минувшие сутки наши воины ликвидировали еще 680 захватчиков. Также Силы обороны разбили много российской техники.
Смотрите также Португалия передаст бронемашины, в Белгороде могли упасть 2 бомбы: хронология 423 дня войны
Потери России в полномасштабной войне против Украины
С 24 февраля 2022-го украинские защитники уже уничтожили:
- личного состава – 185 730,
- танков – 3672 (+4),
- боевых бронированных машин –7130 (+4),
- артиллерийских систем – 2832 (+5),
- РСЗО – 539,
- средства ПВО – 289 (+4),
- самолетов – 308,
- вертолетов – 293,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2398 (+4),
- крылатых ракет – 911 (+0),
- кораблей/катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 5718 (+5),
- специальная техника – 337 (+3).
Читайте также "Большой взрыв" – чего Запад ожидает от контрнаступления ВСУ: что об Украине пишут западные СМИ