Еще почти 700 уничтоженных оккупантов и десятки техники: потери врага на 22 апреля

22 апреля 2023, 07:59
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Источник:

Генштаб ВСУ

Полномасштабная война в Украине длится уже 423 дня. За это время украинские воины уже очистили планету от более чем 185 тысяч оккупантов, умеющих только уничтожать гражданскую инфраструктуру и убивать мирных людей.

Только за минувшие сутки наши воины ликвидировали еще 680 захватчиков. Также Силы обороны разбили много российской техники.

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Потери России в полномасштабной войне против Украины

С 24 февраля 2022-го украинские защитники уже уничтожили:

  • личного состава – 185 730,
  • танков – 3672 (+4),
  • боевых бронированных машин –7130 (+4),
  • артиллерийских систем – 2832 (+5),
  • РСЗО – 539,
  • средства ПВО – 289 (+4),
  • самолетов – 308,
  • вертолетов – 293,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2398 (+4),
  • крылатых ракет – 911 (+0),
  • кораблей/катеров – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5718 (+5),
  • специальная техника – 337 (+3).

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Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

Обратите внимание! 24 Канал объявил сбор для 28 бригады. Бойцам, которые уже 5 месяцев держат оборону Бахмута, срочно нужны авто и монокуляр ночного видения PVS 14 Gen 3. Для этого нужно собрать 380 тысяч гривен. Присоединитесь и помогите нашим воинам как можно быстрее получить необходимую технику, чтобы обезвредить еще больше российских террористов. Подробную информацию и реквизиты можно найти по этой ссылке.
Автор: Юлія Лобурак