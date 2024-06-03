Личный состав и артиллерия: в Минобороны отчитались о новых рекордах потерь россиян за месяц

Россия продолжает нести колоссальные потери на поле боя. В Минобороны Украины отчитались о потерях захватчиков в мае.

По информации украинского оборонного ведомства, наши военные ликвидировали в мае 38 940 российских оккупантов. Это самый большой показатель за месяц.

Смотрите также Крым становится смертельной ловушкой для кремлевских войск: в The Economist объяснили почему

Месячный рекорд

Украинские военные уничтожили в мае рекордное количество оккупантов.

38 940 – потери российских военных в мае 2024 года,

– говорится в сообщении.

Однако это не единственный рекорд, который установили в мае наши защитники. Также было уничтожено 1160 российских артиллерийских систем. Это самые большие потери для российской артиллерии за два года войны.

Кроме этого, в мае украинские защитники уничтожили 860 БМП. Это второй лучший результат с начала полномасштабного вторжения. Большее количество БМП было уничтожено только в марте 2022 года.

Потери врага на 3 июня 2024 года

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1270 российских захватчиков. Кроме того, уничтожили почти две сотни единиц вражеской техники. Общие потери России на утро 3 июня уже превысили 511 тысяч бойцов. Кроме того, у агрессора минус более 72 тысяч единиц техники.

Потери России на 3 июня