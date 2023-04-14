Элита российского спецназа погибла на войне в Украине: на восстановление уйдут десятилетия

Во время полномасштабной войны против Украины погибла элита российского спецназа. Москве понадобятся годы, чтобы восстановить ее.

Об этом, ссылаясь на секретные оценки США, сообщает влиятельная американская газета.

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Силы обороны уничтожили элиту вражеского спецназа

Информация, о которой ранее не сообщали, стала известна из-за "слива" секретных документов. Американские официальные лица объяснили свои оценки чрезмерной зависимостью российских командующих от спецподразделений, которые были использованы в составе передовых пехотных формирований, понесших огромные потери, отмечает издание.

Кстати, обычно сотрудникам спецназа поручают разного рода тайные миссии с высоким риском. Однако во время полномасштабного вторжения старшее командование врага, стремившееся использовать импульс и скептически относившееся к мастерству своих "обычных" бойцов отклонилось от нормы. Элитным силам приказали вступить в прямые бои.

Быстрое истощение подразделений российского спецназа, говорят обозреватели, изменило динамику войны изначально, серьезно ограничив способность Москвы использовать тайную тактику для поддержки обычных боевых операций.

Официальные лица США считают, что ошеломляющие потери, понесенные этими подразделениями, сделают их менее эффективными не только в Украине, но и в других частях мира, где действуют российские войска, согласно оценкам, которые варьируются от конца 2022 года до начала этого года,

– отмечает издание.

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Потери врага видно со спутника

Уничтожение этих единиц видно на спутниковых снимках, представленных среди "утечки" материалов. Согласно документу, фотографии до и после, на которых показана база 22-й отдельной бригады спецназа на юге России, показывают, что "пострадали все, кроме одной, пять российских отдельных бригад спецназа, которые вернулись с боевых действий в Украине в конце лета 2022 года".

Согласно оценкам, 22-я и две другие бригады спецназа потеряли отбойцов.

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Для восстановления России понадобятся десятилетия

В документах отмечено, что для восстановления сил спецназначения России понадобятся десятилетия. Кстати, на подготовку бойца такого подразделения уходит минимум 4 года.

Хотя конкретные цифры потерь не приводятся, в Пентагоне приводят данные по перехватам разговоров российских военных. В одном только 346-м подразделении из

Кстати, журналисты отмечают, что оценки правительства США согласовываются с наблюдениями аналитиков. Старший научный сотрудник Исследовательского института внешней политики Роб Ли говорит, что мотострелковая пехота агрессора оказалась неэффективной. Поэтому командование пыталось компенсировать это элитными подразделениями морпехов и спецназом. Роб Ли приводит несколько примеров, когда российские спецназовцы понесли огромные потери:

штурм Харькова;

битва за Мариуполь;

штурм Угледара.

Добавим, как отмечает издание, в документах также говорится, что расходы России на элитные войска будут иметь каскадные последствия. В частности, потерю определенной способности обучать военизированные группы нетрадиционной тактике ведения войны, которую "Россия использовала для продвижения своих интересов за границей".

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 14 апреля Россия уже потеряла более 181 тысяч своих бойцов.