750 окупантов и две системы ПВО минулись ВСУ: потери врага 12 мая

12 мая 2023, 07:48
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Источник:

Генштаб ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потерь врагу, в течение суток защитники и защитницы уничтожили еще 750 оккупантов и многие техники.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине уже 197 670 человек. Это количество неокончательно из-за высокой интенсивности боев.

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Колоссальные потери России в войне против Украины

С начала полномасштабной войны, которую развязала Россия, Силы обороны уже уничтожили:

  • личного состава – 197670 (+750) человек,
  • танков – 3745 (+5) единиц,
  • боевых бронированных машин – 7295 (+8) единиц,
  • артиллерийских систем – 3068 (+15) единиц,
  • РСЗО – 559 (+2) единицы,
  • средства ПВО – 312 (+2) единицы,
  • самолетов – 308 (+0) единиц,
  • вертолетов – 294 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2636 (+9) единиц,
  • крылатые ракеты – 970 (+0) единиц,
  • корабли /катера – 18 (+0) единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5996 (+12) единиц,
  • специальная техника – 393 (+2) единицы.

Потери российских солдат по состоянию на 12 мая / Инфографика Генштаба

Ситуация на фронте: актуально о главном

  • Силы обороны отразили 44 атаки на 4 направлениях. Противник нанес 6 ракетных ударов, в том числе по городам Славянск, Константиновка и Запорожье.
  • Кроме того, было совершено 59 вражеских авиационных ударов и 95 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.
  • Российские войска сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
Автор: Анастасія Лукашевська