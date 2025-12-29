Это реально так, – Сырский указал на большую проблему России сейчас
- Со стороны России сегодня на фронте сосредоточено более 700 тысяч военных, ежедневно враг теряет в боях ориентировочно тысячу из них.
- Россия планировала сформировать 14 новых дивизий, но воплотить свои планы в полной мере ей не удается из-за огромных потерь личного состава.
Путин на днях заявил, что на фронте сейчас находится более 700 тысяч его солдат. Российские так называемые военкоры, подсчитав, сколько ранее россиян было мобилизовано и сколько подписали контрактов, обнаружили расхождение в более миллиона человек. Это указывает на большие потери личного состава врага.
Эту информацию подтвердил в эксклюзивном интервью 24 Каналу главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский, отметив, что российская армия сегодня действительно испытывает проблемы с личным составом.
России не удается сформировать новые дивизии
Ежесуточно противник теряет на поле боя ориентировочно тысячу человек. Силы обороны эффективно отрабатывают по оккупантам, обостряя России проблему с комплектованием своих бригад.
Это реально так. Враг планировал в этом году сформировать 14 новых дивизий, но получилось сделать только семь. Две дивизии морской пехоты состоят из одного полка. Остальные семь не сформированы, срок перенесен на следующий год,
– сообщил Сырский.
Поэтому, по его словам, Россия вынуждена была забирать личный состав этих дивизий и им комплектовать боевые части. Подытоживая, главнокомандующий ВСУ отметил, что россияне имеют потери (погибшими) на определенных участках фронта в 6 – 8 раз больше в день, чем украинская армия.
Как Россия пытается пополнить войско?
Путин в конце 2025 года подписал указ о проведении призыва круглогодично, а не только весной и осенью. То есть теперь россияне будут получать повестки в период всего календарного года.
Россия начала привлекать резервистов якобы для отражения дроновых атак по объектам своей критической инфраструктуры (в частности НПЗ). Кроме того, как сообщил военный аналитик Ян Матвеев, среди россиян усиливают рекламную кампанию, предлагая значительные выплаты за подписание контрактов и обещая службу якобы только в тылу.
Страна-агрессор пытается отыскать бойцов для своей армии на временно оккупированных территориях Украины. Однако проводит там фильтрацию, имея опасения относительно набора в войско нелояльных к путинскому режиму граждан.