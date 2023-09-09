8 складов и 2 пункта управления: потери врага на Таврическом направлении

Украинские военные продолжают уничтожать российских окупантов. Так, на Таврическом направлении нашим защитникам удалось нанести немало ущерба врагу.

Подробнее об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский. Он поделился деталями результативной работы наших военных на Таврическом направлении.

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Работа Сил обороны продолжается

Это подчеркнул Александр Тарнавский. Он отметил, что за прошедшие сутки на этом направлении оккупанты 17 раз атаковали украинские позиции. Оккупанты совершили 744 обстрела, нанесли 4 ракетных и 18 авиаударов.

Тем временем артиллерийские подразделения Сил обороны на Таврическом направлении в течение суток выполнили 1468 огневых задач. За минувшие сутки оккупанты потеряли 321 бойца: 81 – "двухсотый", 233 – ранены и еще 7 – пленные.

Также оккупанты понесли потери в технике. Наши военные уничтожили 40 единиц:

1 танк;

1 ББМ;

9 артиллерийских систем и минометов;

1 ПВО;

1 РЛС "Зоопарк";

1 ПТРК;

17 БПЛА;

6 единиц автомобильной техники;

3 единицы специальной техники.

А еще уничтожены 8 складов боеприпасов и 2 пункта управления российских захватчиков.

Генштаб сообщил об успехах на фронте

По состоянию на 9 сентября наши военные ликвидировали 268 140 российских захватчиков. Отметим, что реальные потери могут быть выше, ведь точно подсчитать уничтоженных врагов в зонах ведения активных боевых действий очень сложно.

В вечерней сводке Генштаба рассказали о ситуации на фронте по состоянию на 9 сентября. Отмечают, что в течение суток зафиксировали сразу 26 боевых столкновений.

Кроме того, враг нанес 26 ракетных и 29 авиационных ударов. Также российские захватчики бьют по позициям ВСУ и населенным пунктам с РСЗО.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. Успешны в районах южнее Роботиного и Клещиевки, закрепляются на достигнутых рубежах, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории,

– говорится в сообщении.

Известно, что в течение дня наши военные нанесли 8 ударов по районам скопления живой силы врага, оружия и техники. Также удалось поразить 5 артиллерийских средств и 1 ЗРК.