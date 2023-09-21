На Таврическом направлении ВСУ отправили в воздух 2 склада россиян и уничтожили их технику
В Силах обороны Таврического направления рассказали о ситуации на фронте. Наши защитники имеют успехи на Юге.
Спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил в эфире марафона о 13 попытках оккупантов атаковать позиции ВСУ в районе Марьинки. Однако россияне потерпели неудачу, передает 24 Канал.
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Какая ситуация на Таврическом направлении
По словам полковника, россияне за прошедшие сутки нанесли 21 авиационный удар. Больше всего их было зафиксировано на Запорожском направлении. Кроме этого вражеская артиллерия ударила 792 раза.
Штупун сообщил, что ВСУ сохраняют инициативу на Авдеевском и Шахтерском направлениях. Там наши воины уничтожают российских оккупантов в глубине их обороны. На Мелитопольском направлении продолжается наступление ВСУ. У захватчиков есть значительные потери в живой силе и технике. Украинские защитники отбили атаки противника в районе Работино и нанесли врагу значительные потери.
По словам спикера, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления выполнили за сутки 930 огневых задач. За сутки общие потери россиян на этом направлении составили 257 человек. Двое захватчиков были взяты в плен. ВСУ уничтожили 39 единиц вражеской техники. А именно 13 автомобилей, 13 БПЛА, 6 артиллерийских систем, 3 ББМ, 2 единицы дорогостоящей специальной техники, один танк и один РСЗО. Также благодаря нашим воинам в воздух взлетели 2 вражеских склада боеприпасов.
Что еще известно об успехах ВСУ на Юге
- Недавно Штупун сообщал об освобождении более 5 квадратных километров от российских захватчиков за последнюю неделю. С начала контрнаступления ВСУ деоккупировали уже 262 квадратных километров украинских земель.
- Ранее бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла о продвижении наших защитников на Юге. Она также сообщила о серьезных боях вокруг Работино, однако населенный пункт находится под контролем ВСУ.
- Напомним, бригадный генерал Александр Тарнавский сообщал, что на Таврическом направлении наши воины уничтожили российский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк". Это редкая и очень дорогая техника.