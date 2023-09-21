Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив в етері марафону про 13 спроб окупантів атакувати позиції ЗСУ в районі Мар'їнки. Однак росіяни зазнали невдачі, передає 24 Канал.

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Яка ситуація на Таврійському напрямку

За словами полковника, росіяни протягом минулої доби завдали 21 авіаційного удару. Найбільше їх було зафіксовано на Запорізькому напрямку. Крім цього ворожа артилерія вдарила 792 рази.

Штупун повідомив, що у ЗСУ є ініціатива на Авдіївському та Шахтарському напрямках. Там наші воїни знищують російських окупантів у глибині їхньої оборони. На Мелітопольському напрямку триває наступ ЗСУ. У загарбників є значні втрати в живій силі та техніці. Українські захисники відбили атаки противника в районі Роботиного та завдали ворогу значних втрат.

За словами спікера, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку виконали за добу 930 вогневих завдань. Протягом доби загальні втрати росіян на цьому напрямку склали 257 осіб. Двоє загарбників було взято у полон. ЗСУ знищили 39 одиниць ворожої техніки. А саме 13 автівок, 13 БпЛА, 6 артилерійських систем, 3 ББМ, 2 одиниці дорогої спеціальної техніки, один танк та одну РСЗВ. Також завдяки нашим воїнам у повітря злетіли 2 ворожих склади боєприпасів.

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